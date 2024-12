Autorzy raportu sprawdzają, co by się stało, gdyby stopy procentowe spadły tak bardzo, że oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiłoby 4 proc. - W takim przypadku w większości z badanych przez nas 17 miast rata kredytu bez wkładu własnego i koszt najmu byłyby zbliżone. Najciekawsze są jednak miasta, w których nawet w takiej sytuacji różnica pozostawałaby na wysokim poziomie. W opisanej sytuacji rata spadłaby znacząco poniżej kosztu najmu w Sosnowcu (-21 proc.), Radomiu (-17 proc.) i w Szczecinie (-14 proc.) – wskazują. - Z kolei rata wciąż byłaby znacznie wyższa niż koszt najmu w Krakowie (16 proc.), Toruniu (11 proc.) i w Warszawie (10 prco.). W tych ostatnich miastach przeniesienie się z mieszkania najmowanego do własnego prawdopodobnie pozostanie więc trudne nawet po mocnych obniżkach stóp procentowych.

Porównanie kosztów najmu 50-metrowego mieszkania i zakupu na kredyt Foto: Mat.prasowe

Jakie zyski z wynajmu mieszkania

Średnia rentowność nowych inwestycji w mieszkania na wynajem jest dość stabilna. Z analiz wynika, że w ujęciu netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów, w październiku rentowność wyniosła średnio 4,73 proc. To odpowiednik lokaty bankowej z oprocentowaniem 5,84 proc.

Wyliczenia dotyczą zakupu mieszkania bez udziału kredytu i wynajmu przez pełne 12 miesięcy w roku. Uwzględniają kluczowe koszty, w tym prowizję pośrednika (3 proc.), PCC (2 proc.), taksę notarialną, odświeżenie mieszkania, zakup mebli, cykliczne naprawy, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek ryczałtowy (8,5 proc.).

Rentowność netto nowe inwestycji w mieszkanie na wynajem (gdy lokal jest wynajęty 12 miesięcy w roku) Foto: Mat.prasowe

Metodologia raportu