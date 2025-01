Od połowy 2024 r. średnie ceny ofertowe mieszkań w największych miastach zanotowały nieznaczne spadki, w granicach 2–3 proc. Zaznaczam – chodzi o ceny, które widzimy w ogłoszeniach. O tym, że wciąż są one nieadekwatne do możliwości potencjalnych kupujących, świadczy bardzo ograniczone zainteresowanie ofertami i mocno ograniczona liczba transakcji. Szczególnie widać to w największych miastach. To właśnie rynki w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu najbardziej rozgrzał program „Bk 2 proc.”. To tam ceny wystrzeliły najmocniej i tam najwcześniej zaczęło się hamowanie.

Uważa pan, że dopłaty do kredytów psują rynek. Czego ten rynek najbardziej potrzebuje od rządzących?

Po tak długim, co najmniej kilkuletnim okresie zawirowań, rynek mieszkaniowy potrzebuje przede wszystkim stabilizacji i przewidywalności, a nie kolejnych, nagłych i nie do końca przemyślanych ingerencji (zwłaszcza polityków, którzy mają o nim znikomą wiedzę). Ostatnie miesiące dowiodły, że rynek jest w stanie sam się wyregulować. Wystarczy zostawić go w spokoju.

Jeśli chodzi o dopłaty czy wsparcie dla osób, których nie stać na samodzielne zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, tj. zapewnienie sobie dachu nad głową na normalnych, rynkowych zasadach, to tak – powinny być wąskie, celowe programy wsparcia. Ale tylko dla tych, którzy z jakichś konkretnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy, przez co nie radzą sobie i na rynku nieruchomości.

Ale nie musi to być od razu lokal na własność. Mówimy po prostu o dachu nad głową?

Oczywiście. Chodzi o preferencyjne formy wynajmu mieszkań, dopłaty do czynszów, rozwój budownictwa społecznego. To wszystko można dogłębnie przeanalizować, zaplanować i systemowo, a nie na rympał, realizować. Jednak skala takich programów powinna być ograniczona, a pomoc powinna być skierowana nie do wszystkich (wyborców), tylko do wąskiej grupy osób faktycznie potrzebujących; tak aby nie zaburzać funkcjonowania całego rynku nieruchomości.

To spójrzmy szerzej na ten rynek, nie tylko na dopłaty. Minął rok od powołania koalicyjnego rządu. Jak ocenia pan jego osiągnięcia? Miały być tanie kredyty, tanie mieszkania, tanie akademiki. Miała być ziemia pod nowe osiedla, miały być ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Nie ma tego wszystkiego.

Zdaję sobie sprawę, że prawo budowane w Polsce jest mocno niedoskonałe, ale też bym tego nie demonizował. W ostatnich czasach budowało się i buduje bardzo dużo. Rynek budowlany nie stoi, ma się całkiem dobrze.

Oczywiście, przepisy trzeba udoskonalać ale najpierw należy określić strategiczne cele, czyli to, jak polski rynek mieszkaniowy ma wyglądać za pięć, dziesięć czy 15 lat. Wprowadzanie nowych regulacji powinno być poprzedzone dogłębnymi analizami oczekiwanych i możliwych skutków. Musimy myśleć o rynku w perspektywie dziesięcioleci, a nie jedynie zbliżających się wyborów. Powinno się to odbywać w szerokim gronie – przedstawicieli rządu, gmin, deweloperów i niezależnych ekspertów w dziedzinie mieszkalnictwa.