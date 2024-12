Czytaj więcej Nieruchomości Mieszkaniówka na karuzeli Kupujący wstrzymywali się z transakcjami, sprzedający próbowali grać na czas, utrzymując ceny na wysokim poziomie.

Także w Łodzi, jak mówi Michał Grzeląska, dyrektor Freedom Łódź Wierzbowa, najlepiej sprzedawały się mieszkania małe, dwupokojowe, w dobrej lokalizacji i w przystępnej cenie.

– Są idealne dla młodych rodzin lub inwestorów. Dobrze radziły sobie także mieszkania do odświeżenia, które można szybko dostosować do swoich potrzeb bez dużych nakładów finansowych, a ich cena jest niższa od tych po generalnym remoncie – mówi Michał Grzeląska.

Podobnie w Poznaniu – najlepiej w 2024 r. sprzedawały się mieszkania dwupokojowe i kawalerki.

– Ważnym trendem jest odwrót kupujących od wielkiej płyty na rzecz lokali w nowych budynkach – mówi Hanna Morawska z Freedom Poznań Centrum. – Wynika to z pewnego paradoksu. Właściciele używanych mieszkań na starych osiedlach, przyzwyczajeni do ciągłych wzrostów cen, wyceniali lokale na porównywalnym poziomie do świeżo wykończonych wnętrz w nowych lub kilkuletnich budynkach. Największy od lat wybór ofert i szybki przyrost nowej substancji mieszkaniowej w Poznaniu skutkował więc jeszcze większym powodzeniem estetycznych, spójnych wizualnie wnętrz, których ceny nie odbiegały znacząco od lokali w starszych budynkach – zauważa. Jak dodaje, na spadek zainteresowania nie narzekały także nieruchomości premium i mieszkania w starannie zrewitalizowanych kamienicach.