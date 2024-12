Foto: mat.prasowe

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w Warszawie, Krakowie i Trójmieście średnia cena metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym wzrosła o tyle samo (5 proc.). We Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu mieszkania z drugiej ręki podrożały mniej niż nowe. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego używanych mieszkań wzrosła znacznie bardziej.

– W tym przypadku mamy do czynienia z dość gwałtowną zmianą struktury cenowej mieszkań na rynku wtórnym. Dzieje się tak wtedy, gdy na rynek trafia duża pula nowych, a więc drogich lokali, a równocześnie ubywa tych najtańszych – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl. I dodaje, że w tym roku z 5 do 21 proc. zwiększył się udział mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za mkw., a równocześnie z 64 do 54 proc. skurczył się odsetek lokali, których ceny nie przekraczają 9 tys. zł za mkw.

Ceny mieszkań z drugiej ręki w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi wciąż są jednymi z najniższych spośród wszystkich metropolii. - Wynika to z tego, że w ofercie duży udział mają tam mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wciąż tylko w dwóch metropoliach – w Warszawie i Krakowie – średnia cena metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym jest wyższa niż na rynku pierwotnym – wskazują autorzy raportu.