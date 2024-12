Dlaczego średnie ceny nowych mieszkań rosną

Foto: Mat.prasowe

Gdzie nowe mieszkania są tańsze

Na przeciwnym biegunie są Warszawa (średnia cena ok. 17,7 tys. zł/mkw.) i Łódź (niespełna 11,5 tys. zł/mkw.), gdzie w listopadzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1 proc.

- Wstępne dane wskazują, że Wrocław był w listopadzie prawdopodobnie jedyną metropolią, gdzie sprzedaż nowych mieszkań przewyższyła podaż. Mimo to średnia cena metra kwadratowego we Wrocławiu (ok. 14,6 tys. zł/mkw.) nie zmieniła się już drugi miesiąc z rzędu. Z kolei w Krakowie (ok. 16,4 tys. zł/ m kw.) stabilizacja cen trwa już od pół roku. Także w listopadzie średnia w przeliczeniu na metr kwadratowy utrzymała poziom z poprzedniego miesiąca – wskazuje Marek Wielgo.

Dodaje, że w wyścigu o miano tegorocznego lidera podwyżek wciąż prowadzi Wrocław, gdzie od początku roku średnia cena metra nowych mieszkań wzrosła o 12 proc. - Łódź z podwyżką 10 proc. zajmuje drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium są ex aequo Poznań i Trójmiasto. Podwyżka w tych metropoliach wyniosła 8 proc. Z kolei w Warszawie i Krakowie średnia poszła w górę o 5 proc., a Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli – o 6 proc. – podaje Wielgo.