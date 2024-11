Tymon Nowosielski: Zdrowa deweloperka przetrwa na każdym rynku i w każdych warunkach

W stolicy planujemy już kolejne inwestycje. Przygotowujemy też inwestycję PRS we Wrocławiu (ok. 800 lokali). Dostaliśmy pozwolenie na budowę 250 lokali w Krakowie, a w przygotowaniu jest tam 1 tys. następnych. Dobre rozpoznanie procesu daje nam nasz model współpracy na linii deweloper–generalny wykonawca. Ta synergia jest w DNA grupy Eiffage.

Nic tak nie chroni przed patologiami na rynku nieruchomości jak duża podaż. Jeśli klient – i kupujący, i wynajmujący mieszkania, będzie miał wybór, to wybierze dobry produkt. Więc budujmy, budujmy, budujmy.

Zdecydowanie. Podkreślam, że mieszkalnictwo to nie tylko mieszkania prywatne dostarczane przez deweloperów. To też lokale na wynajem długoterminowy PRS, akademiki, TBS, mieszkania spółdzielcze, mieszkania socjalne i mieszkania komunalne. Dziś odium spada na tych, którzy dostarczają mieszkania prywatne. A społeczeństwu należy dostarczyć mieszkania ze wszystkich segmentów, żeby każdy miał możliwość wyboru. Co do wyboru na rynku wynajmu, profesjonalne fundusze oferują przejrzyste reguły gry dla wynajmującego, co też jest dobre dla tego rynku.

Przewidywał pan, że rynek mieszkań na sprzedaż będzie przejmował dobre praktyki od PRS, że zniknie standard deweloperski. Ale nie znika.

Okazuje się, że to były nadmiernie optymistyczne prognozy. Z pakietów wykończeniowych chce u nas korzystać maksymalnie 20 proc. klientów. Większość zamierza urządzić mieszkanie po swojemu. Na pakiety decydują się osoby, które nie mają czasu na szukanie i pilnowanie ekipy, na wybór materiałów, a także inwestorzy kupujący mieszkania na wynajem. Pomyliłem się co do tempa, ale trend jest.

W jakim tempie będzie w Polsce rósł PRS?

Być może rozwój tego segmentu jeszcze bardziej przyspieszy, jeśli stopy procentowe w UE czy w Stanach spadną. Koszt pieniądza będzie niższy, fundusze ruszą na większe zakupy. Choć barierą w powstawaniu nowych inwestycji PRS będzie pewnie podaż działek.

Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że polski rynek jest dla PRS bardzo atrakcyjny, tym bardziej, że największe miasta mają pozytywne prognozy demograficzne. Dodatkowo mamy do czynienia ze zjawiskiem „nomadyczności”: młodzi ludzie, profesjonaliści, naukowcy są dziś bardzo mobilni, nie chcą kupować mieszkań. Chcą je wynajmować od profesjonalnych instytucji.