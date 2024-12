Poświadczenie spadku u notariusza bez biegania do sądu. Plany resortu sprawiedliwości

Choć sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza jest droższe niż stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, to przy braku konfliktów jest to procedura o wiele łatwiejsza i szybsza. Nic dziwnego, że to rozwiązanie cieszy się bardzo dużą popularnością. Jednak jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, klient i tak musi samodzielnie złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpisanie go do księgi wieczystej nieruchomości.

Zgodnie z art. 92 § 4 ustawy – Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie takiego prawa, notariusz sporządzający akt notarialny tego samego dnia składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Choć akt poświadczenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym, lecz innym dokumentem urzędowym, to, jak mówi zdanie ostatnie tego przepisu, „na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną”.

Poświadczenie spadku u notariusza. Dodatkowe formalności zafundował klientom notariuszy pryncypialny Sąd Najwyższy

Pierwotnie na podstawie tego ostatniego zdania rejenci przy okazji sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia składali w imieniu klienta od razu wniosek o wpis do KW. Krajowa Rada Notarialna wydała nawet uchwałę sankcjonującą taką praktykę, ale została ona zaskarżona przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego. Ten stwierdził natomiast (sygn. akt III ZS 3/16), że przepis ten nie uprawnia notariusza do składania w każdym przypadku na żądanie strony czynności notarialnej, wniosków za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego o wpis do księgi wieczystej, gdy wniosek może być wynikiem tej czynności.

– W rezultacie notariusz informuje klienta o konieczności złożeniu wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis spadkobiercy jako właściciela nieruchomości, a jednocześnie informuje sąd, że w wyniku przeprowadzonej czynności w miejsce dotychczasowego właściciela nieruchomości powinien być wpisany dany spadkobierca. Jeśli taka osoba nie złoży wniosku, wówczas może być wezwana pod groźbą grzywny do ujawnienia się. A ponadto sąd jest zobligowany do wpisania do działu III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – tłumaczy dr Aneta Wilkowska-Płóciennik z Uniwersytetu Warszawskiego.