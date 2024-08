- Rozporządzenie ma na celu przede wszystkim rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sytuowania budynków w stosunku do granicy działki, czyli działań inwestora, projektanta, a następnie organu administracji architektoniczno-budowlanej, który czasami nagle kwestionował odległości – podkreśla Tomasz Radziewski. Jak dodaje, nie traktuje tych przepisów jako pozwalających za zbliżenie budynku do działki sąsiada, bo część organów administracji architektoniczno-budowanej już od wielu lat interpretuje te przepisy w omawiany sposób.

Mierzenie od okna, a nie od ściany

- W rozporządzeniu dodano także do § 12 ust. 1a, który odnosi się do sytuacji, gdy ściana jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do granicy działki. W tym przepisie wskazuje się, że jeśli jest usytuowana pod kątem do granicy działki, to w miejscu, w którym jest okno lub drzwi, odległość ma wynosić nie mniej niż 4 m – mówi Tomasz Radziewski.

Dr Grabowska-Toś tłumaczy, że inwestor będzie miał możliwość zmniejszenia minimalnej odległości 4 m (do nie mniej niż 3 m) w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej. Warunkiem jest spełnienie dwóch przesłanek. - Po pierwsze, gdy ściana tego budynku nie będzie usytuowana równolegle w stronę granicy działki, ale w inny sposób. Po drugie, gdy odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi znajdujących się w tej ścianie wynosić będzie nie mniej niż 4 m od granicy tej działki – mówi dr Agnieszka Grabowska-Toś.

Tomasz Radziewski zwraca uwagę na załącznik, który jest integralną częścią rozporządzenia, a który obrazuje najbardziej powszechne sytuacje dotyczące mierzenia odległości. - Dotychczas takie graficzne interpretacje przepisów znajdowaliśmy wyłącznie w komentarzach. Załącznik „ułatwi życie” inwestorom, projektantom oraz organom administracji architektoniczno-budowlanej – podkreśla Tomasz Radziewski.[1]

Więcej drewna w nieruchomościach

Oprócz doprecyzowania kwestii mierzenia odległości, nowe przepisy umożliwiają szersze zastosowanie odpowiednio przygotowanych elementów drewnianych (słupów, belek) przy wznoszeniu budynków o kategorii odporności ogniowej ZL, zamiast stosowania drogich i niekorzystnych dla środowiska zabezpieczeń ogniochronnych. Zmiany dotyczące zastosowania elementów z drewna będą miały zastosowanie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.