Nie chciała jacuzzi za płotem. Sąd nie dopatrzył się złośliwości u sąsiada

Sąd Rejonowy w Giżycku uznał, że nie da się pociągnąć do odpowiedzialności właściciela działki, który postawił na niej jacuzzi – nawet, jeśli przeszkadza to jego sąsiadce. Nie jest to bowiem działanie złośliwe.