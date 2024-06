Czytaj więcej Gospodarka Hiszpania też nie chce przybyszów ze złotymi wizami Hiszpania zlikwiduje program przyznawania tzw. złotych wiz cudzoziemcom spoza Unii za duże inwestycje w nieruchomości, które zezwalały na 3-letni popyt i pracę w Hiszpanii - ogłosił premier Pedro Sanchez. Wcześniej zrobiła to Portugalia, aby zatrzymać dziki wzrost cen domów i mieszkań.

Imigranci w Portugalii żyją w przepełnionych lokalach

W Portugalii żyje obecnie ok. 800 tys. imigrantów, niemal dwukrotnie więcej niż dekadę temu. - Mimo że wnoszą znaczny wkład w gospodarkę, są zatrudniani na bardziej niepewnych etatach za niższą płacę - uważa Oberwatorium Migracji.

Wielu z nich nie jest w stanie wynająć mieszkania. Żyją w przepełnionych lokalach albo wręcz na ulicy. To zjawisko nasiliło się na skutek dużego wzrostu kosztów wynajmu mieszkań czy cen nieruchomości. To wynik boomu turystycznego do największych miast — Lizbony i Porto.

Minister Leitao Amaro dodał, że rząd ma dopiero ustalić wysokość wpłaty za uzyskanie wizy solidarnościowej (w programie złotej wizy trzeba było wpłacić 250-500 tys. euro, zależnie od rodzaju inwestycji), ale opłata będzie niższa od dotychczasowej, aby zachęcać do wybierania takiej właśnie wizy.