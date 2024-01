Portugalia zaostrza przepisy. Już nie tak łatwo o złote wizy

Rząd w Lizbonie zaostrzył przepisy, a w lutym 2023, mówił, że zlikwiduje ten mechanizm wydawania pozwoleń na pobyt stały w związku z krytyką, że doprowadził do zaostrzenia kryzysu mieszkaniowego. Próbował też przekierowywać inwestycje w nieruchomości z dużych miast do rzadziej zaludnionych rejonów.

Reklama

Dotychczasowy system interesujący bogatych cudzoziemców spoza Unii przyciągnął od czasu uruchomienia go w 2012 r. 7,3 mld euro (8 mld dolarów). Większość tych, którzy kupili sobie prawo popytu byli Chińczykami, Brazylijczykami i Amerykanami. Ok. 90 proc. tych środków zainwestowali w nieruchomości wywołując zarzuty i protesty, że doprowadzili do windowania cen domów i mieszkań w jednym z najuboższych Krajów Europy Zachodniej.

Komisja Europejska wezwał władze Portugalii do zakończenia takich programów ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa - podał Reuter.

Złota wiza w zamian za 500 tys. euro

Lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne było też możliwe w Portugalii od 2015 r., ale mało korzystano z takiej opcji. Teraz będzie to główny sposób Innym może być darowanie odpowiedniej sumy na projekty związane z kulturą lub z badaniami naukowymi.