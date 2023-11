MFW: Włochy, Francja i Hiszpania są zbyt zadłużone

- W odróżnieniu od USA, które odzyskały rytm wzrostu sprzed pandemii strefa euro jest nadal o 2 proc. poniżej swej tendencji sprzed pandemii i jej wzrost jest bardzoi skromny — podkreśliła dyrektor generalna MFW, Kristalina Georgiewa w wywiadzie dla „Handelsblatt”, „Les Echos”, „Corriere Della Sera” i „El Mundo”. Wymieniła zwłaszcza Włochy, Francję i Hiszpanię, w których zadłużenie w odniesieniu do PKB wzrosło najbardziej. Wezwała tę trójkę do wprowadzenia korekt w ich budżetach, „bo prostu nie wiemy, co nas czeka, jaki będzie następny szok”.

- Te trzy kraje bardzo mocno zwiększyły zadłużenie względem PKB. Ich reakcja budżetowa na Covid była słusznie bardzo zdecydowana, ale doprowadziła do zwiększenia zadłużenia i do wzrostu deficytów. Teraz musza naprawdę wziąć się do pracy i dokonać korekt budżetowych. Wszystkim europejskim krajom zaawansowanym zalecamy większe korekty, w tym roku przewidujemy ograniczenie budżetów o 0,3 proc., w przyszłym roku o 0,85 proc. — powiedziała.

We Włoszech doszło do pogorszenia sytuacji i zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego na skutek rezygnacji z działań wspierających. Przychody nie są dość wysokie, a to utrudnia dokonywanie korekt. Uważamy, że to co znalazło się w budżecie Włoch, powinno zostać wzmocnione. Fiskalne działania dostosowawcze podejmowane teraz nie zadziałają dość szybko, aby obniżyć poziom deficytu i zadłużenia — powiedziała Georgiewa w relacji „Corriere Della Sera”.

Rządowy projekt budżetu na 2024 r. zakłada cięcia w podatkach i zwiększenie wydatków na łączną sumę 24 mld euro mimo niepokojów na rynkach z powodu napiętej sytuacji finansowej tego kraju. Rząd Giorgii Meloni przewiduje deficyt budżetowy 4,3 proc. PKB, a Komisja Europejska zakłada, że dług publiczny zwiększy się ze 140 proc. PKB w tym roku do 141 proc. w 2025 r.