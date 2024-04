Rekordowy przekręt w Wietnamie. I kara śmierci

Według oskarżycieli główna oskarżona przez trzy lata (od lutego 2019 r.) poleciła swemu szoferowi podjęcie z banku SCB łącznie 108 mld dongów (ponad 4 mld dolarów). Pieniądze trzymała w piwnicy. Tyle gotówki, nawet w największych nominałach, ważyłoby dwie tony.

Pani Lan była też hojna w rozdawaniu łapówek, aby nie można było trafić na jej udział w tych pożyczkach. Była główna inspektor banku centralnego została skazana na dożywocie za przyjęcie 5 mln dolarów łapówki, ukrytych w styropianowych pudlach do transportu owoców morza.

Gdy cały skandal wyszedł na jaw, w Hanoi i w Mieście HCM doszło do demonstracji, rzadko spotykanych w tym kraju.

Bank jak skarbonka

Sąd uznał, że kobieta jest winna defraudacji, korupcji, naruszenia przepisów bankowych i wymierzył jej najwyższą karę śmierci. Kobieta nie przyznała się do winy, a członek jej rodziny poinformował, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, że będzie składać apelację. Dziennik „Thanh Nien” podał, że pozostałych 84 oskarżonych, byłych członków rządu, dawnych urzędników banku centralnego, szefów SCB zostało ukaranych od trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu po dożywocie (cztery osoby). Mąż kobiety dostał dziewięć lat więzienia, a siostrzenica - 17 lat.

- Dziwię się, bo to nie był żaden sekret — stwierdził w BBC Le Hong Hiep, który kieruje programem studiów wietnamskich w instytucie ISEAS w Singapurze. - Było wiadome na rynku, że Truong My Lan i jej konglomerat używają SCB jako skarbonki do finansowania dużych zakupów nieruchomości w najdroższych miejscach. Było oczywiste, że musiała skądś brać pieniądze. Ale to w końcu powszechna praktyka. SCB nie jest jedynym bankiem, który to robił. Może więc rządowi umknęło to z pola widzenia, bo jest tak wiele podobnych przypadków na rynku - dodał.

Kosmetyki na straganie

Truong My Lan pochodzi z rodziny wietnamsko-chińskiej z Sajgonu. Ta mniejszość Hoa z dzielnicy Cholon była bardzo aktywna w rozwijaniu handlu w gospodarce Wietnamu, kiedy kraj był jeszcze podzielony, a Sajgon stolicą antykomunistycznej części z liczną mniejszością chińską.