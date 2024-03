Wioska olimpijska będzie dzielnicą mieszkań i biur

O przyznaniu Francji prawa zorganizowania tej najważniejszej na świecie imprezy sportowej zadecydowało m.in. zobowiązanie organizatorów, że budynki przeznaczone dla sportowców zostaną później zaadaptowane do celów komunalnych.

Wielofunkcyjne budynki

Prace budowlane w wiosce olimpijskiej i paraolimpijskiej na brzegu Sekwany, na powierzchni 52 hektarów w gminach Saint-Denis, Ile Saint-Denis i Saint-Ouen, położonej ok. 7 km na północ od centrum stolicy i niecałe 5 minut od Stade de France, zaczęły się w 2020 r. Od kwietnia 2023 r. trwały prace wykończeniowe. Wioska liczy 82 budynki z 3 tys. mieszkań i 7,2 tys. pokojami dla ok. 14 tys. sportowców. 29 lutego 2024 uroczyście otwarto ją z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona i Tony Estangueta, przewodniczącego komitetu organizacyjnego igrzysk, trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego w kajakarstwie górskim.

- Przed rozpoczęciem budowy każdy budynek mieszkalny w wiosce został zaprojektowany wielofunkcyjnie, tak by można było łatwo dostosować go do nowego przeznaczenia po zakończeniu konkurencji sportowych — poinformował Laurent Blanc, dyrektor operacyjny dewelopera Eiffage Immobilier w dzienniku „La Tribune”.

Aby ułatwić zadanie budowlańcom, ustawa olimpijska z 26 marca 2018 r. wprowadziła nowy rodzaj zezwoleń budowlanych podwójnego przeznaczenia. Pozwalały wykonać podstawowy projekt, a następie podjąć prace adaptacyjne według drugiego projektu zmieniającego układ pokojów i ich wyposażenie.

W pierwszej wersji pokoje dla sportowców są podzielone ruchomymi ściankami działowymi przytwierdzonymi do podłogi i połączonymi między sobą śrubami. - 75 proc. tych ścianek z wioski olimpijskiej zostanie wykorzystane później na innych budowach — poinformowała Maite Katterer, dyrektorka w Saint-Gobain ds. gospodarki o obiegu zamkniętym.