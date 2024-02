Kryzys budownictwa mieszkaniowego we Francji

Autorzy opracowania sprecyzowali, że z tej liczby 116 tys. mieszkań rocznie pozwoliłoby rozgęścić dotychczasowe, uwzględnić wzrost liczby rodzin samotnie wychowujących dzieci i starzenie się społeczeństwa. 100 tys. nowych mieszkań pozwoliłoby utrzymać popyt na drugą nieruchomość (letni domek), 33 tys. mieszkań zastąpiłoby likwidację starych i energochłonnych, 74 tys. pozwoliłoby dać schronienie migrantom, a 23 tys. pokryłoby przyrost naturalny. Znaczna część tych nowych potrzeb byłaby przeznaczona na likwidację złych warunków bytowania: 122 tys. nowych mieszkań rocznie byłoby przeznaczone dla ludzi bezdomnych albo żyjących w niegodnych warunkach. Nową substancję można by też uzyskać poprzez remonty istniejących już lokali.

HTC odniosła się również do potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych, lokali o niskim czynszu. Z takich mieszkań korzysta we Francji 10,2 mln ludzi. Do 2040 r. istnieje potrzeba oddawania 198 tys. takich mieszkań rocznie, znacznie więcej od niecałych 100 tys., na jakie wydano zgodę w latach 2021 i 2022. W tym roku ma ich być jeszcze mniej: ponad 85 tys.- podał wiceminister budownictwa mieszkaniowego, Patrice Vergriete.

Fundacja Księdza Piotra (Fondation Abbé Pierre, FAB), zajmująca się od powstania w 1987 r. ludźmi bezdomnymi zwróciła uwagę na niepokojącą sytuację: 330 tys. ludzi nie ma własnego dachu nad głową, a rząd nie reaguje. Ponad 8300 osób, w tym 2800 niepełnoletnich nie mogło na jesieni skorzystać z bezpłatnych noclegów i posiłków. Problem braku takich ośrodków istnieje nie tylko zimą, ale cały rok. Lista rodzin zapisanych na mieszkanie socjalne wzrosła już do 2,6 mln z 2 mln w 2017 r. Niemal 600 tys. mieszkań we Francji, w tym 150 tys. na terytoriach zamorskich nie nadaje się do życia w godnych warunkach. Zdaniem fundacji, kryzys jest wyjątkowy, bo dotyczy wszystkich rodzajów mieszkań w tym samym czasie. Liczba lokali do wynajęcia zmalała o 36 proc. w ciągu 2 lat, a w Paryżu o 50 proc. w ciągu roku.

Ponowny przegląd



Premier Gabriel Attal zapowiedział w parlamencie w swym exposé odblokowanie sektora budownictwa mieszkaniowego. Zostaną uproszczone normy dotyczące oceny sprawności energetycznej budynków, dostępu do programu renowacji energetycznej mieszkań i budynków MaPrimeRenov, ułatwiające rozgęszczanie lokali, zostaną zniesione ograniczenia co do stref budowy, ulegną przyspieszeniu procedury administracyjne. Merowie otrzymają większe uprawnienia w rozdzielaniu lokali socjalnych, sektor prywatny będzie mógł korzystać z puli 2 mld euro długoterminowych pożyczek na budowę mieszkań socjalnych. Ich proporcja ma się zwiększyć w gminach i w miastach.

Bank centralny i resort gospodarki i finansów zapowiedziały z kolei przegląd odrzuconych wcześniej przez banki podań o kredyty hipoteczne. Będzie to dotyczyć wniosków na sfinansowanie głównego mieszkania, drugiego albo lokalu na wynajem. Banki będą rozpatrywać odrzucone wcześniej wnioski od lutego do końca roku — ogłosił szef Francuskiej Federacji Bankowej FBF, Nicolas Namias.