Warto być akcjonariuszem we Francji

Największe francuskie spółki giełdowe pobiły kolejny rekord; w 2023 r. wypłaciły akcjonariuszom 97,1 mld euro dywidend, w tym 67,1 mld w gotówce i 30,1 mld w postaci skupu od nich swych akcji. To o 17 mld euro więcej niż rok wcześniej, kiedy do akcjonariuszy trafiło 80,1 mld euro, największa suma od 2003 r. od kiedy zaczęto liczyć te wypłaty — podkreślił dziennik „La Tribune”.

Dywidendy w porównaniu do zysków osiągniętych przez 40 spółek, stanowiły bez zmiany 40 proc. zysków, bo te ostatnie znacznie wzrosły. W porównaniu natomiast do skupu własnych akcji z rynku, to udział dywidend zwiększył się do 72 proc. z 55 proc. w 2022 r. Wynikało to z dwóch zjawisk, które nie zachodzą regularnie: dużej podwyżki cen ropy naftowej w 2022 r. i z cesji amerykańskiej filii przez bank BNP Paribas. Ponadto francuskie spółki z CAC 40 wypadły lepiej od konkurentów, osiągnęły łączną kapitalizację 2362 mld euro wobec Brytyjczyków (1780 mld euro) i Niemców (1560 mld euro).

Mimo tak dużych wypłat indeks CAC 40 zyskał w ciągu roku 16,5 proc. bijąc kolejne rekordy.

Wypłaty nie były jednak jednakowe. Na trzy giganty: TotalEnergies, BNP Paribas i LVMH przypadło 37 proc. wszystkich dywidend i skupu akcji, odpowiednio 18,4 mld euro, 9,7 mld euro i 7,5 mld euro. Jeśli dodać do nich następną trójkę: Stellantis,. AXA i Sanofi, to łączna suma wypłat przekroczyła 50 proc. Na połowę pozostałych podmiotów przypadło 14 proc. dywidend i skupu akcji.