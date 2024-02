Protesty we Francji zawieszone. Rolnicy sprawdzą rząd

W kilka godzin po konferencji prasowej premiera Gabriela Attala i 3 ministrów (gospodarki, rolnictwa i transformacji ekologicznej) oraz po ogłoszeniu nowych działań, w tym pomocy dla rolników na sumę 400 mln euro (150 mln dla hodowców i 80 mln dla producentów wina) szef najważniejszej organizacji rolników, FNSEA, Arnaud Rousseau wezwał kolegów protestujących w kraju do zawieszenia protestów i powrót do domów. Później z podobnym apelem wystąpił szef drugiej organizacji, Młodych Rolników (JA), Arnaud Gaillot. - Jeśli do czerwca główne postulaty nie zostaną spełnione, to rolnicy wznowią masowe protesty - dodał.

Czytaj więcej Rolnictwo Premier Francji ogłasza plan pomocy rolnikom Premier Francji Gabriel Attal i minister rolnictwa Marc Fesneau ogłosili pakiet doraźnych działań mających pomóc rolnikom i zmniejszyć napięcie w kraju wywołane ich protestami. To odpowiedź na 24 postulatów ogłoszonych przez największą organizację rolników, FNSEA.

Premier i ministrowie zapowiedzieli zatwierdzenie ustawy o suwerenności żywnościowej Francji (z publikacją rocznych raportów w tej sprawie), niezwłoczne zastosowanie klauzuli ochronnej zakazującej importu warzyw i owoców wyprodukowanych z użyciem pestycydów zakazanych we Francji, także produktów powstałych na terenach po wyrębie lasów tropikalnych, również dotyczących importu drobiu z Ukrainy, odrzucenie przez Francję traktatu o wolnym handlu Unii z krajami Mercosur.

Rząd zmusi przetwórców żywności i handel do przestrzegania ustawy Egalim gwarantującej bezpieczeństwo dochodów rolników. Resort gospodarki skieruje dodatkowych 150 kontrolerów, którzy w tym roku przeprowadzą 10 tys. kontroli, dwukrotnie więcej niż w 2023 r., czy przetwórcy i handel dotrzymują normy pochodzenia surowców i płodów rolnych. Winnym grożą grzywny do 10 proc. rocznych obrotów. Zostaną zaostrzone normy etykiet w części dotyczącej pochodzenia składników dań gotowych. Hodowcy zwierząt otrzymają 150 mln euro nowej pomocy fiskalno-socjalnej.

Rolnicy mogą już występować o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego, od lipca akcyza będzie automatycznie odpisywana przy jego zakupie. Rząd odroczy harmonogram wdrażania europejskich norm fitosanitarnych do francuskiego ustawodawstwa. Francja zażąda od władz Unii jasnej definicji syntetycznego mięsa, ogłosi zwolnienie swych rolników od obowiązku tworzenia łąk, nie zgadza się na wymóg ugorowania 4 proc. gruntów rolnych, rząd zawiesi realizację planu Ecophyto, który przewiduje zmniejszenie korzystania z pestycydów