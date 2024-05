Więcej drewna i mniejsze odległości między budynkami? Zmiany w prawie budowlanym

Doprecyzowane zostaną wątpliwości w kwestii liczenia odległości

Tomasz Radziewski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa tłumaczy, że nowe rozporządzenie ma na celu także doprecyzowanie zasad sytuowania budynku na działce budowlanej w przypadku, gdy ściana budynku nie jest jednolitą płaszczyzną lub nie jest usytuowana równolegle do granicy działki.

Nowe rozporządzenie nie wprowadza nowych uregulowań co do występujących dziś odległości co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli 3 m w przypadku ściany bez okien lub drzwi i 4 m w przypadku ściany z oknami i drzwiami, jednak rozwiewa wątpliwości w kwestii liczenia tych odległości od granicy działki, gdy np. ściana ma uskok, czy to w poziomie, czy w pionie, oraz w przypadku ścian usytuowanych do granicy działki pod kątem, a nie równolegle.

— W rozporządzeniu w § 12 ust. 1 wskazano, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Dodano także do § 12 ust. 1a, który odnosi się do sytuacji, gdy ściana jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do granicy działki. W tym przepisie wskazuje się też, że jeśli ściana jest usytuowana pod kątem do granicy działki, to w miejscu, w którym jest okno lub drzwi, odległość ma wynosić nie mniej niż 4 m — podkreśla ekspert.

Dotychczas zdarzały się interpretacje przez organy architektoniczno-budowlane, że odległość 4 m ma być w miejscu, w którym znajduje się pełna odległość.

W ocenie Tomasza Radziszewskiego ważny jest załącznik graficzny, który pozwoli na rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.