Wystarczy zatem, aby wynajął mieszkanie niechcianemu lokatorowi i adres wskazał komornikowi jako ten, do którego lokator może zostać eksmitowany. Taki lokal może zostać wynajęty nawet na miesiąc. Co ważne, musi odpowiadać wymogom tymczasowego pomieszczenia, czyli spełniać warunki dotyczące m.in. ogrzewania, braku zawilgocenia, możliwości gotowania posiłków, oświetlenia oraz dostępu do wody.

Zgodnie z art. 1046 § 5 kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wynajmujący lokal wskaże pomieszczenieodpowiadające wymogom tymczasowego

– Najem okazjonalny ma na celu doprowadzić do sytuacji, gdy wynajmujący nie będzie musiał martwić się o zapewnienie lokalu socjalnego swojemu najemcy. W przypadku najmu okazjonalnego nie można wykonać eksmisji na bruk. Lokalem, do którego ma być eksmitowany najemca, jest lokal wskazany w oświadczeniu – mówi Katarzyna Bakuła, partnerka zarządzająca w Andrzej Jakubowski Kancelarie Radców Prawnych.

Chociaż w sprawie naszego czytelnika to on będzie musiał pokryć koszty wynajmu pomieszczenia, to wynajęcie nowego lokalu może docelowo przynieść więcej korzyści finansowych niż brak możliwości eksmisji ze swojego mieszkania niepłacącego najemcy. Nasz czytelnik od wielu miesięcy sam pokrywa koszty czynszu, lokatorka za nic nie płaci. Wynajem pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia pozwoli zatem wynajmującemu pozbyć się niechcianego lokatora z jego lokalu.

Specjalistka w zakresie mieszkalnictwa i nieruchomości Ewa Bończak-Kucharczyk patrzy na to z innej perspektywy – za pokrzywdzonego uważa także najemcę, który podczas trwania najmu okazjonalnego utracił możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym w chwili zawierania umowy o najem okazjonalny. Jak wskazuje, taki lokator może za to zostać dodatkowo ukarany prawie natychmiastową utratą prawa do korzystania z lokalu, który wynajmuje na podstawie umowy o najem okazjonalny.

Gmina ma wskazać pomieszczenia do eksmisji

Gmina tworzy zasób pomieszczeń tymczasowych, które przeznaczane są na wynajem, a do których są eksmitowani niepłacący lokatorzy. Te lokale gmina wskazuje jako pomieszczenia tymczasowe. Gminy mają problem z dłużnikami. Dla przykładu, w zasobie lokalowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie występuje czterysta osiemdziesiąt jeden niewykonanych tytułów egzekucyjnych. Z kolei gmina Białystok realizuje wyroki eksmisyjne na bieżąco, a w nielicznych przypadkach wykonanie wyroków jest zawieszane za zgodą obu stron z uwagi na regulowanie zobowiązań przez pozwanych.