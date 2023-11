Można już pobierać pierwsze bezpłatne projekty dużych domów

Od stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 mkw. Przepisy do minimum ograniczają formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

W sierpniu Sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym, które jeszcze bardziej upraszczają formalności konieczne do budowy domu jednorodzinnego. Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie można budować wolnostojące, maksymalnie dwukondygnacyjne domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Do zgłoszenia budowy takiego domu organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł wnieść sprzeciwu. Będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Czytaj więcej Nieruchomości Budowa domu bez pozwolenia. Tu będą dostępne bezpłatne projekty Już w październiku projekty ekonomicznych i energooszczędnych domów 120, 150 i 180 metrów kwadratowych będzie można za darmo pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne są pierwsze projekty domów o powierzchni ok. 120 m2. To efekt konkursu architektonicznego na projekty domów o powierzchni do 120, 150 i 180 m2, który rozstrzygnięto we wrześniu br. Można z nich korzystać bezpłatnie.

Resort rozwoju zapowiada, że wkrótce pojawią się kolejne.