Program mieszkaniowy prócz możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, umożliwia również otwarcie tzw. konta mieszkaniowego, która pozwala systematycznie odkładać środki na zakup nieruchomości, okres oszczędzania to od 3 do 10 lat. W tym przypadku chętnych było ponad tysiąc.

Reklama

Miniony rok to spowolnienie na rynku mieszkaniowym, spowodowane bardzo małą akcją kredytową - efekt m.in. spadku zdolności kredytowych potencjalnych klientów. Program Pierwsze Mieszkanie ma m.in. na celu uaktywnienie tej grupy, która przy zwykłej ofercie banków nie miałyby szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Ze wsparciem państwa osoby te mogą spełnić marzenia o swoim pierwszym M. Pierwsze 6 tygodni działania programu i olbrzymie nim zainteresowanie udowadniają, że nasze założenia były słuszne, przekazał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Obecnie wniosek o bezpieczny kredyt można złożyć w dziewięciu bankach: Alior Bank S.A., Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank PEKAO S.A., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski S.A., SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. i VeloBank S.A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało iż pięć kolejnych instytucji zapowiada swoją gotowość do przystąpienia do programu w III/IV kwartale tego roku.

Średnia kwota bezpiecznego kredytu to 360 838 zł, do banków wpływa średnio tysiąc wniosków dziennie, a odpisywanych jest około 50 umów. Ministerstwo informuje, że według prognoz dopłata państwa do rat kredytów w 2024 r. będzie wynosiła ponad 35,7 mln zł, a w 2025 r.- ok. 33,4 mln zł. Wskazano również, że w całym okresie przewidzaniego wsparcia, wydatki państwa związane z programem mają wynosić ponad 286,5 mln zł.