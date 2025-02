Apartamenty w dzielnicy przyszłości

Doki powstają na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, mniej niż kilometr od Dworca PKP Gdańsk Główny. Obszar ten staje się wizytówką Gdańska, na miarę innych tego typu, wielofunkcyjnych dzielnic, które wyrosły w wielu portowych ośrodkach Europy. Splendoru tej lokalizacji dodaje nie tylko bliskość Starego i Głównego Miasta, ale również sąsiedztwo Europejskiego Centrum Solidarności czy znajdujące się nieopodal Muzeum II Wojny Światowej. Doki posiadają różnorodną ofertę – atrakcyjne mieszkania i apartamenty nabywane są tam zarówno przez osoby poszukujące lokum dla siebie, do zamieszkania, jak i inwestorów. Sercem inwestycji jest zrewitalizowany, zabytkowy budynek Montowni, w którym funkcjonuje największy w północnej Polsce food hall.

Nowy, ekskluzywny budynek

W najnowszym etapie inwestycji Doki, który wszedł już do sprzedaży, powstaje ponad 200 apartamentów i mieszkań o powierzchni od 29 do 123 m kw. Ponadto znajdzie się tam 21 lokali usługowych w parterze. Na wysokości 1 piętra powstaną zielone patia dostępne tylko dla mieszkańców. Ponadto do niektórych apartamentów przynależeć będą prywatne ogródki. Bryła budynku G jest nietuzinkowa – architekci zaprojektowali 3 mieszkalne wieże, 8- i 9-kondygnacyjne, „wyrastające” ze wspólnego, usługowego komponentu. Poprzez industrialne akcenty swoim wyglądem pięknie nawiązuje on do poprzemysłowej historii tego terenu. Na elewacjach dostrzec można pilastry, czyli płaskie filary nieznacznie wysunięte przed powierzchnie ścian, a przestrzenie między nimi wypełnia cegła ułożona w proste wzory.

Euro Styl. Doki w Gdańsku.

- Głównym wyróżnikiem najnowszego etapu są ekskluzywne apartamenty usytuowane na dwóch najwyższych kondygnacjach. Zaprojektowano je w wycofaniu, aby stworzyć przestronne tarasy, formą i materiałem nawiązujące do charakterystycznych świetlików występujących na halach przemysłowych. Oprócz najwyższego standardu i wielu unikatowych udogodnień zapewniają one wyjątkowe widoki – na starą część Gdańska lub Europejskie Centrum Solidarności. W ofercie wcześniejszych etapów mamy także komfortowe mieszkania, do których klucze można odebrać już w III kw. tego roku – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.

Apartamenty wyposażone będą m.in. w przyłącze do instalacji klimatyzacji, a w projekcie aranżacji wnętrz uwzględniono 2 łazienki i garderobę. Kameralność zapewni dodatkowa kontrola dostępu w windach i na klatkach schodowych, co jest rozwiązaniem typowym dla penthouse’ów.

Czas Dolnego Miasta

Dolne Miasto, jako część śródmieścia Gdańska tuż przy ścisłym centrum, ma ogromny potencjał z uwagi na unikatowy charakter. Wzdłuż Opływu Motławy i na historycznych bastionach rozciągają się rozległe tereny zielone z bezpośrednim dostępem do wody. W połączeniu z zabytkową zabudową tworzy to wyjątkowy klimat miejskiej enklawy.

Dolne Miasto. Historyczna część śródmieścia Gdańska

- Przyszli mieszkańcy Esencji i Jaskółczej będą mieć pod ręką wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia. Stare i Główne Miasto z Długim Targiem, Dworem Artusa i fontanną Neptuna, zabytkowy Żuraw nad Motławą, Bazylika Mariacka czy nowoczesny Gdański Teatr Szekspirowski – to tylko kilka charakterystycznych punktów centrum Gdańska, do których z miejsc naszych inwestycji można dojść spacerem w kilka lub kilkanaście minut – dodaje Anna Tuszyńska.

Apartamenty premium z widokiem na wodę

Esencja powstaje w wyjątkowym miejscu Dolnego Miasta - tuż przy Nowej Motławie. Inwestycja jest dopracowana w każdym detalu architektonicznym i funkcjonalnym, wykorzystując ogromny potencjał miejsca. Mieszkańcy wielu apartamentów będą się cieszyć widokiem na wodę. W wydzielonej części budynku z osobnym wejściem zaplanowano także część komercyjną z apartamentami inwestycyjnymi na wynajem. Na parterze będą funkcjonować lokale usługowe, które wzbogacą okoliczną ofertę. Kwartałowy charakter zabudowy stworzy wewnętrzny dziedziniec wypełniony zielenią, który urządzony będzie w stylu przedwojennych podwórek.

Euro Styl. Esencja na Dolnym Mieście

Architektura budynku będzie nawiązywać do przedwojennej, wielkomiejskiej kamienicy. W projekcie uwzględniono podział na historyczne parcele - powstałe, symboliczne bryły kamienic będą miały szlachetne elewacje różniące się materiałem i kolorem. Pojawi się także charakterystyczny dla tego stylu zabudowy pionowy rytm okien, poziome gzymsy wyznaczające podział na kondygnacje oraz dachy mansardowe. Indywidualnego charakteru elewacjom nadadzą piękne balustrady, ornamentyka wokół okien oraz w pasie gzymsów.

Jaskółcza – zamieszkaj w pięknym stylu

Kilkaset metrów od Esencji powstaje wyróżniająca się wyjątkowym klimatem Jaskółcza. To budynek składający się z dwóch brył, a jego charakterystyczne „przecięcie” oddzieli część mieszkaniowo-usługową od komercyjnej. W ofercie znajdują się funkcjonalne mieszkania (45-91 m kw.) oraz 1-2 pokojowe lokale inwestycyjne. Z okien i balkonów niektórych lokali na wyższych piętrach będzie można podziwiać wspaniałą panoramę Głównego Miasta. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców i gości będzie zielona strefa relaksu z indywidualnie zaprojektowaną roślinnością. Podobnie jak w Esencji, w parterze budynku zaplanowano lokale usługowe.

Euro Styl. Jaskółcza na Dolnym Mieście

O prestiżu całej inwestycji decyduje znakomita architektura nawiązująca stylem i detalami do historycznej zabudowy występującej w tym miejscu oraz najwyższa jakość wykończenia części wspólnych. Dawne podziały parcelacyjne zostały zasygnalizowane także poprzez materiały wykorzystane na elewacji oraz przez zróżnicowaną wielkość i kształt okien. Kompozycyjnie obie bryły budynku Jaskółczej tworzą spójną całość i doskonale wpisują się w architekturę Dolnego Miasta.

Dolne Miasto, ze względu na swoją specyfikę oraz realizowane inwestycje staje się jedną z najatrakcyjniejszych części śródmieścia Gdańska. Jest to bardzo atrakcyjna dzielnica, zarówno z perspektywy osób chcących tam zamieszkać, jak również inwestorów. Posiadanie apartamentu w takiej lokalizacji pozwala też łączyć funkcję „second home” z możliwością zarabiania na wynajmie.

