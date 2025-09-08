Poczucie humoru jest też atutem „My Apartment Is My Friend”, w którym Byrne śpiewa o swoim mieszkaniu jak o przyjacielskiej relacji oraz dzieleniu wspólnych chwil, a nawet prosi przyjaciela o wybaczenie za życiowe wpadki.

Pośród niesamowitych przeżyć jest też spotkanie z Buddą na miejskiej imprezce, który uczy dystansu do życia następującymi słowami:

„Zrezygnowałem z interesu zwanego oświeceniem.

Odpowiedzi nie mam – i nigdy nie miałem.

Wierzą, że mogę im pomóc, lecz to przecenianie mnie.

A więc proszę, poczęstuj się kawałkiem niebieskiego, jagodowego ciasta”

Byrne zauważa więc problemy, jakie mamy, ale proponuje uśmiech i zasadę „Carpe diem”. Cieszmy się życiem, póki je mamy. Zwracajmy uwagę na to, co w życiu pozytywne. Nie traćmy energii na to, co nas niszczy.

David Byrne i jego utopia

– Mój znajomy powiedział mi: David, często używasz słowa „wszyscy” – powiedział w wywiadzie dla „People”. – Rzeczywiście tak robię, żeby nadać życiu w Nowym Jorku pewien antropologiczny wymiar. Wszyscy żyją, umierają, śmieją się, płaczą, śpią i gapią się w sufit, próbują zrozumieć innych, doświadczyć ich emocji – choć de facto nie wszyscy to robią. Ja próbowałem. Chciałem śpiewać o sprawach, które mogą się wydawać przygnębiające, ale w taki sposób, by równoważyć je pozytywną energią – rytmem, melodią. Muzyka potrafi wyrażać sprzeczności”.

– Zajęło mi chwilę, by zrozumieć, że tak – te piosenki są bardzo osobiste, ale mają też wyjątkowy punkt widzenia Davida na świat – dodaje Kid Harpoon, czyli Tom Hull, producent albumu. – Chodzenie po Nowym Jorku i słuchanie dema utworu „Everybody Laughs” było czystą radością. Sprawiało, że czułem: wszyscy jesteśmy tacy sami – śmiejemy się, płaczemy i śpiewamy. To, co rezonuje z wieloma słuchaczami, to poczucie humoru Davida. Rozumie absurd tego wszystkiego, a jego osobiste obserwacje są jednocześnie jego spojrzeniem na świat”.