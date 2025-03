„Wicked”, oscarowy przebój, ma premierę w Teatrze Roma

Co będzie potem w Teatrze Roma?

Mam kilka pomysłów, niektóre są na razie niemożliwe do zrealizowania. Wciąż myślę o „Hamiltonie”, cały czas prowadzę o nim rozmowy, ale słyszę, że temat tego musicalu nie trafi na polski grunt, choć uważam, że to nieprawda, bo są w nim również polskie problemy. Innym argumentem wysuwanym pod naszym adresem jest brak polskich artystów śpiewających hip-hop, co też nie jest już prawdą, bo w musicalu „1989” polscy aktorzy śpiewali znakomicie. Generalnie zaś cieszę się, że to, co robiłem przez tyle lat w Romie, dziś kontynuuje wielu twórców w innych teatrach, i mamy coraz więcej musicali, i są one coraz chętniej oglądane przez widzów.

Na koniec jeszcze jedno pytanie: Jak pan sam przekłada na polski tytuł „Wicked”? Może mieć on kilka znaczeń.

Nikczemny, wredny. Bo to jest też musical o próbie odpowiedzi na pytanie, czym jest zło. I czym jest dobro.

Premiera „Wicked” w Teatrze Roma 5 kwietnia.