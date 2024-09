„Harlequin”. Lady Gaga i jej jokery w Luwrze

Zaskoczeniem może być to, że na nowej płycie nie znalazł się największy obecnie światowy hit „Die with a Smile”, jaki Lady Gaga nagrała z Bruno Marsem. Tantiemy zgarnie ze streamingu, a dalszy plan jest następujący: 4 października, w dniu premiery filmu, ukaże się soundtrack, m.in. z duetami Gagi i Joaquina Phoenixa, na luty zaś wokalistka zapowiedziała autorską płytę. Teraz będzie świętować frekwencyjny sukces „Jokera”, który umocni jej pozycję po sukcesie w „Narodzinach gwiazdy” i przesadnie krytykowanym „Domu Guccich”.

„Harlequin” jest zdominowany przez reinterpretację jazzowych standardów z klasycznych musicali i filmów. To nie nowość w dorobku wokalistki, która nagrała z jazzowym wokalistą Tonym Bennettem płyty „Cheek to Cheek” (2014) i „Love for Sale” (2021). Ten pierwszy był wyjściem poza ramy kariery skandalizującej pop gwiazdy nastolatków. Tak Gaga torowała sobie drogę do kreacji w trzeciej wersji – po Barbrze Streisand - „Narodzin gwiazdy” w 2018 r. Podbiła nią światową widownię, w tym również starszą, potwierdzając aktorską i wokalną klasę.

Nowy album rozpoczyna „Good morning”, który znamy m.in. z wykonania Judy Garland, a także późniejszego w „Singing in the Rain”. Między innymi z repertuaru Garland pochodzi również „Get Happy”, rozpoczęty gospelowo, w brawurowej interpretacji wokalistki. Z kolei balladowo wykonany „I've Got the World on a String” to szlagier z Cotton Clubu. Fortepianową balladą jest „Smile” napisany m.in. przez Charliego Chaplina do filmu „Dzisiejsze czasy”. Najwspółcześniej z klasyków brzmi hit „Close to You” Burta Bucharacha. „That’s Life” śpiewali Frank Sinatra i David Lee Roth, najnowsza wersja też jest brawurowa.

Z klimatu jazzowych standardów wyłamuje się „The Joker” z musicalu „The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd” z 1964 r. Gaga śpiewa niezwykle ostro do gitarowego motywu, który jest współczesnym nawiązaniem do muzyki lat 60.