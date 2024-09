Lady Gaga i Joaquin Phoenix w filmie "Joker" mat. pras.

Jest wśród nich młoda kobieta. Harley (Lady Gaga) należy do establishmentu. Dostaje się na oddział psychiatryczny, żeby zbliżyć się do Jokera. Jest nim zafascynowana, chce z nim być. On w to uwierzy. Podobnie jak w to, że kiedyś będą razem i „zbudują górę” – cokolwiek by to znaczyło. W czasie procesu wytrze z twarzy maskę Jokera, zechce uwierzyć w miłość. W dobro. I straci wszystko. Harley kochała się w potworze. Tak jak i ci, którzy przychodzili przed siedzibę sądu. Bunt i zło podniecają. A Joker wykrzyczał swoje „nie!” w imieniu tych wszystkich, którzy głosu nie mają, więc teraz ten zwyczajny facet, który chciałby wreszcie być szczęśliwy, nie jest im potrzebny.

Na pierwszy rzut oka to prosta historia. Jednak Phillips sprawia, że zamienia się ona w opowieść o amerykańskiej kulturze i amerykańskim społeczeństwie. Już pokazana przed czołówką filmu animacja o Jokerze, świetnie przygotowana przez francuskiego animatora, twórcę „Tria z Belleville” Sylvaina Chometa, każe myśleć o popkulturze. Potem wprowadzają do niej widza także piosenki. „Jokerowi: Folie a Deux” towarzyszy wręcz etykieta: musical. Ale to nie jest musical. Około 15 znanych utworów muzycznych, takich jak choćby „For Once in My Life” Steviego Wondera, pojawia się głównie wtedy, gdy rozgrywa się coś ważnego między dwojgiem głównych bohaterów. Tak jakby w ich wyobraźni.

Phoenix i Lady Gaga

Choć sam Phillips mówi, że chciał zrobić film o potrzebie miłości, w nowym „Jokerze” porażają diagnozy społeczne: przekonanie, że bardzo trudno wydostać się z niższych klas, że elita żyje we własnym świecie, rządzi się swoimi prawami i narzuca je innym.

– Filmy są lustrem społeczeństwa – mówi Todd Phillips i choć powtarza, że jego sequel jest jaśniejszy niż pierwsza część, w istocie „Joker: Folie a Deux” mocno uderza swoją wizją świata przeżartego przez zło. I uznającego to zło za normę.

Nowy film to znów popis kunsztu aktorskiego Joaquina Phoenixa. Ten aktor całkowicie wtapia się w swoją postać. Jest dla niej gotowy na wszystko. I nie chodzi tylko o to, że do roli Flecka–Jokera schudł około 20 kilogramów. Na konferencji prasowej powiedział, że ma 49 lat i na takie poświęcenie dla roli zdobył się po raz ostatni. Przede wszystkim jednak nie ma krztyny fałszu w jego przemianie. Chwila, gdy chce zerwać z mrokiem i wrócić do zwyczajnego życia, porusza do głębi.