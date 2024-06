Paul McCartney na 82. urodziny ogłosił koncerty i wydał płytę

Zaczęło się od projektu rockowego filmu dokumentalnego w reżyserii Davida Litchfielda. Film przedstawia zespół występujący na żywo w studiu i nagrywający album live, a także wywiady z członkami zespołu.

Chociaż powstała broszura dotycząca sprzedaży produkcji do telewizji, ani film, ani album nie doczekał się wówczas premiery. Film został ostatecznie opublikowany 2 listopada 2010 r. jako część ekskluzywnej reedycji „Band on the Run”.

Gdy The Rolling Stones kontynuują tournée po Ameryce, Beatles Paul McCartney zapowiedział swoje koncerty w Europie.

Paul McCartney i komplement Johna Lennona

Właśnie z tą płytą wiązał się pomysł koncertowego dokumentu ze studia. Piąty album Paula McCartneya i trzeci grupy Wings, wydany w grudniu 1973 r., był największym sukcesem McCartneya od czasu rozpadu The Beatles – zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym (sprzedano ponad 6 milionów kopii). To najlepiej sprzedający się album 1974 roku, który pochlebnie ocenił John Lennon. Z płyty pochodzą hity „Band on the Run”, „Jet”, „Bluebird”, „Mrs Vandebilt”, „Let Me Roll It”.

Sesja przebiegała w dramatycznych okolicznościach. Tuż przed wylotem do studia w Lagos Paula opuściło dwóch muzyków z Wings, w Nigerii McCartney i jego żona Linda zostali napadnięci i okradzeni z taśm demo, Fela Kuti, guru afrykańskich muzyków, krytykował Beatlesa za „kolonialną wizytę” i nie dopuścił do udziału w sesji lokalnych muzyków. A jednak powstał bestseller.



Do Paula McCartneya, Lindy McCartney i gitarzysty Denny'ego Laine'a podczas nagrywania dokumentu dołączyli nowi członkowie zespołu — gitarzysta Jimmy McCulloch i perkusista Geoff Britton.