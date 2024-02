Problemy AC/DC. Odchodzi basista?

Wcześniej problemy ze słuchem wyeliminowały wokalistę Briana Johnsona, który w 2016 r. został zmuszony do opuszczenia trasy „Rock Or Bust” i zastąpił go Axl Rose z Guns N’Roses. Na szczęście po skomplikowanych zabiegach Johnson odzyskał słuch, wziął udział w nagraniu albumu „Power Up” i wraz z gitarzystą, liderem Angusem Youngiem, będzie jedynym muzykiem AC/DC na tegorocznej trasie.

Fani czekają na tourneé AC/DC

To, że formacja przygotowuje się do niej, potwierdził przeciek, że grupa wystąpi w Monachium. Przecieku dokonał nieświadomie burmistrz Monachium podczas posiedzenia rady miasta i już się z niego nie wycofał. Monachijska data 12 czerwca to już fakt.

Fani czekają na ogłoszenie wszystkich terminów, tym bardziej że „Power Up” jest jedyną płytą, której grupa nie promowała światowym tourneé. Album uważa się za muzyczny testament Malcolma Younga. Tworzą go jego utwory z sesji „Black Ice” (2008).