Czekając na AC/DC

Wśród dużych wydarzeń, o których pisze się w światowych mediach, jest jubileuszowy koncert Andrei Bocellego, który 5 lipca świętować będzie na festiwalu BTS Hyde Park 30. rocznicę występów.

Dla fanów rocka najbardziej elektryzująca jest informacja, że dopinane są szczegóły tourné AC/DC. Wiadomo już, że formacja wystąpi 12 czerwca w Monachium. Mówi się o polskim terminie. Byłaby to pierwsza okazja do zobaczenia wokalisty Briana Johnsona, który w 2016 r. został zmuszony do opuszczenia trasy „Rock Or Bust” z powodu problemów ze słuchem. Zastąpił go Axl Rose z Guns N’ Roses. Po skomplikowanych zabiegach Johnson odzyskał słuch i wziął udział w nagraniu albumu „Power up” wydanego w 2020 r. Po premierze AC/DC dało tylko jeden show podczas festiwalu w Empire Polo Club w Indio 7 października.