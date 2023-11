BEKSIŃSKI.LIVE 2024 – znamy pierwsze szczegóły przyszłorocznej odsłony wydarzenia

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



W przestrzeniach aren, przy akompaniamencie autorskiej muzyki stworzonej przez WASILEWSKIEGO i Kamila Zawiślaka Wishlake’a, zaprezentowane zostanie wprawione w ruch i przepuszczone przez filtr nowoczesnych technologii malarstwo Zdzisława Beksińskiego – wszystko w odświeżonej i jeszcze bardziej inspirującej formule. Muzykom towarzyszyć będą wyjątkowi goście: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder oraz Fisz. Bilety na BEKSIŃSKI.LIVE dostępne są na eBilet.pl.

Zdzisław Beksiński należy do najważniejszych przedstawicieli sztuki współczesnej w Polsce. Jego przesiąknięta apokaliptycznymi wizjami twórczość nieustannie intryguje, wzbudzając wielkie emocje. Artysta znany jest też z tego, że nigdy nie analizował swoich dzieł publicznie, pozostawiając interpretację widzowi. Projekt BEKSIŃSKI.LIVE jest odzwierciedleniem tej myśli zamkniętym w formie widowiska multimedialno-muzycznego. Zainspirowany od lat malarstwem Beksińskiego, Michał Wasilewski postanowił dokonać trudnej sztuki przełożenia jego obrazów na dźwięki, tworząc monumentalne kompozycje, głównie w oparciu o muzykę elektroniczną. W kolejnym etapie dodane zostały do nich słowa autorstwa Wishlake’a, co nadało utworom dodatkowej głębi i znaczenia.

WASILEWSKIEMU i Wishlake’owi na scenie towarzyszyć będą doskonali wokaliści. Wszyscy wykonają utwory w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. W przyszłym roku w projekcie BEKSIŃSKI.LIVE wezmą udział: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder oraz Fisz. Nosowska, która uczestniczyła w pierwszej odsłonie wydarzenia, słynie z bezkompromisowych tekstów i jak nikt potrafi bawić się konwencją, sięgając po bardzo różne środki przekazu. Także Błażej Król znany jest publiczności spektaklu. Artysta do perfekcji opanował zabawę różnorodnymi formami wyrazu i swobodnie operuje zarówno klasycznymi elementami, jak i tymi bardziej niekonwencjonalnymi i nieoczywistymi. Po raz pierwszy na scenie BEKSIŃSKI.LIVE wystąpi natomiast eteryczna i obdarzona niezwykle hipnotyzującym głosem Natalia Szroeder. Publiczność usłyszy również Fisza. Jego znakiem rozpoznawczym są bardzo szczere teksty oraz to, że zawsze z wielką wrażliwością opisuje otaczającą nas rzeczywistość.

Niezwykle ważne w projekcie BEKSIŃSKI.LIVE będą oczywiście dzieła Mistrza. Zdzisław Beksiński zawsze przesuwał granice swojego medium, dlatego twórcy wydarzenia, z pomocą sztucznej inteligencji (AI) postanowili kontynuować tę misję, sięgając po nowe środki wyrazu. Na ekranach obrazy Beksińskiego zostaną przepuszczone przez filtr AI i wprawione w ruch. Sztuczna inteligencja, ucząc się z obrazów Mistrza, generuje zaskakujące formy, które zdumiewają swoją autentycznością i płynnością przemian. Narzędzie to pozostaje jednak pod ścisłą kontrolą człowieka i jego wizji twórczej, tak by nie zatracić estetyki charakterystycznej dla sztuki Zdzisława Beksińskiego.