Zmarł John Mayall, mistrz Claptona, Fleetwooda, Greena

Doskonalił grę na gitarze w Bluesbreakers Mick Taylor, który zastąpił w The Rolling Stones Briana Jonesa i zagrał na ich kilku najlepszych płytach, wspomagając przeżywającego najgorsze narkotykowe lata Keitha Richardsa.

John Mayall nie żyje. Wielokrotnie występował w Polsce

Mayall był też pierwszym, który sięgnął do korzeni muzyki rockowej – bluesa i zainicjował styl blues rock. Był synem Murraya Mayalla, gitarzysty i fana jazzu. Od dzieciństwa słuchał amerykańskich bluesmanów. W 1956 r. po służbie wojskowej w Korei, zaczął grać bluesa w półprofesjonalnej grupie The Powerhouse Four, a następnie w The Blues Syndicate. Pod wpływem Alexisa Kornera przeniósł się do Londynu i utworzył tam John Mayall’s Bluesbreakers. Debiut płytowy miał w 1965 r.

Mayall, znany ze swojej gry na harmonijce i keyboardzie, był dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy. W 2005 r. otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki. W 2024 r. został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, a jego album „Blues Breakers With Eric Clapton” z 1966 r. jest uważany za jeden z najlepszych brytyjskich albumów bluesowych.

Wielokrotnie występował w Polsce. Urywki z jego wizyty w Warszawie z 1980 roku trafiły do filmu „Wielka majówka” w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego, w którym wystąpili także członkowie zespołu Maanam.