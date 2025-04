Nowy album Eltona Johna. Powrócił z boską Brandi Carlile

– „Swing to the Fences” to mały klejnot, który przyniosłam ze sobą do studia. Jestem lesbijką, Elton jest gejem – oboje mamy rodziny, a nasze marzenia się spełniły. Pomyślałam, że świetnie byłoby napisać dla młodych gejów piosenkę, zapraszającą ich do większego, bardziej eleganckiego, wspanialszego życia. Takiego, które mówi: „Idź! Idź! Nie pozwól, by cokolwiek cię powstrzymało – mówi Brandi.

Elton dodał: – Kiedy nagrywaliśmy „Swing for the Fences”, był to moment, w którym uświadomiliśmy sobie, w jakim kierunku zmierza cały album.

Płyta powstała w muzycznym uniesieniu. Kiedy muzycy wchodzili do studia Sunset Sound w Los Angeles w październiku 2023 r. nie mieli żadnej piosenki. Przynajmniej tak się mówi. Pewnie coś mogli mieć. Jakby nie było – to, czego nie mieli lub mieli ledwie w zarysie w ciągu zaledwie 20 dni, dokończyli, mając gotowy cały album. Pewnie nie bez znaczenia był fakt, że w studiu wsparli ich światowej klasy muzycy: Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan, David Gilmour) i Josh Klinghoffer (ex RHCP, obecnie Pearl Jam, Beck). Trzeba dodać, że producentem albumu jest Andrew Watt. Po raz pierwszy spotkał z Eltonem, gdy namówił go do nagrania swojej partii i zaśpiewania na albumie „Ordinary Man” Ozzy’ego Osbourne’a z 2020 r.

Co prawda, Elton John zapowiedział już, że nie będzie koncertował, ale kolejny jeden koncert ma już za sobą – 26 marca w londyńskim Palladium promował „Who Believes in Angels?”.