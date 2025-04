Czego tak naprawdę oczekują dziś od pianistów jurorzy Konkursu Chopinowskiego?

To dość trudne pytanie. Ja osobiście poszukuję wykonawców, którzy nie deformując utworu, nie naruszając tekstu, szanując zapis Chopinowski, potrafią tę muzykę odmalować w taki sposób, żeby urzekła swoim pięknem, by chciało się jej bez końca słuchać. Twórczość Chopina pozostawia duży margines do interpretacji, pianiści mają więc spore pole do popisu.