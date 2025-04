Gość „Plusa Minusa” poleca. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski: Gdy jeden papieros jest całym światem

W kontekście tego, co się dzieje na świecie, dwie książki wydają mi się szczególnie aktualne i odsłaniające kulisy współczesnych wydarzeń. Pierwsza to „Wojny handlowe to wojny klasowe. Jak narastające nierówności zakłócają rozwój globalnej gospodarki i zagrażają pokojowi na świecie” autorstwa Matthew C. Kleina i Michaela Petisa – dwóch dziennikarzy ekonomicznych, z których jeden pracuje w Waszyngtonie, drugi w Pekinie. To fascynująca analiza konfliktu USA–Chiny, ale też roli Niemiec w europejskich kryzysach. Ich książka pomaga zrozumieć nie tylko globalną ekonomię, ale też, mówiąc półżartem, to, co się dzieje w głowie Donalda Trumpa. Druga pozycja to „Technofeudalizm: co zabiło kapitalizm” Yanisa Varoufakisa – byłego greckiego ministra finansów. W przeciwieństwie do Kleina i Petisa Varoufakis pisze przystępnie, w formie listu do ojca. To opowieść o tym, jak technologiczni giganci kształtują dzisiejszy świat – gospodarczo, społecznie i mentalnie. Bardzo wciągające i bardzo na czasie.