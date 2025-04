„Wicked” w Romie. Fenomen musicalu na kredyt czarnej magii

„Wicked”, czyli dwie różne czarownice

Z każdą sceną odkrywamy losy Czarownicy z Zachodu, czyli Elfaby (na premierze Natalia Krakowiak), widząc, że jej ojciec rzadko bywał w domu, mama miała romans z tajemniczym dżentelmenem, który zadbał, by córka urodziła się inna, czyli zielona. To zaś wpłynęło na stres w czasie ciąży mamy z drugą córką Nessarozą, którą urodziła z ograniczeniami ruchowymi, więc porusza się na wózku. Elfaba nie tylko jest inna, ale jej inność wpędziła w problemy rodzinę. Przynajmniej z takim przekonaniem żyje.

Taką poznajemy ją w Shiz, czyli uniwersytecie, gdzie na jej wroga wyrasta Galinda (Anna Federowicz), znana z oryginału jako czarownica dobra. Biegunowo różne dziewczęta muszą dzielić się pokojem, ale chłopakiem już przecież nie sposób. To w libretcie jest najciekawsze, ponieważ przekonujemy się, że przeciwieństwa się odpychają, ale i przyciągają, także wśród przyjaciółek. Zamiast zastanawiać się nad odmiennością Elfaby, analizujemy nieznośny kompleks wyższości Galindy (ktoś kiedyś może to wykorzystać), blondynki w różach jak Barbie, z jej pychą „najpiękniejszej na roku” – według jej mniemania. A przecież nawet największe męskie ciacho Fiyero (Marcin Franc), które wjeżdża na scenę kabrioletem, może myśleć inaczej.

Wśród kolejnych rewizji dawnych stereotypów jest prozwierzęcy aktywizm. Ponad katedrą Dr. Dillamonda – kozła (Wojciech Dmochowski) widzimy poczet zwierzęcych wykładowców Shiz. Niestety, kozioł jest ostatnim, ponieważ w Oz zaczyna rządzić zasada kozła ofiarnego: by zjednoczyć społeczeństwo, trzeba mu wymyślić wrogów (skąd my to znamy?). Wśród nich są zaś wszyscy inni, których nienawidzą rasiści – kolorowi i zwierzęta. Sam Czarodziej (Damian Steciuk) został pokazany jak Big Brother i ma wiele z orwellowskiego „1984”, ponieważ widzowie Romy widzą najpierw gigantyczną czarną głowę zakłócającą przestrzeń agresywnymi falami i przemówieniami, a potem centrum zarządzania konfliktem w trosce o utrzymanie się na szczycie hierarchii. Towarzyszą temu songi w stylu retro z laseczką jako głównym rekwizytem, aczkolwiek bardzo podejrzana jest ta elegancja.

Atrakcje „Wicked” w Romie

Scena Romy poza wspomnianymi już atrakcjami scenograficznymi gości również ażurową trybunę i takież schody, mamy stację z wjazdem lokomotywy, wystrzałowy jest odlot Alfaby, wcześniej unoszącej się ponad wszystkimi, i to trzeba koniecznie zobaczyć. Reszta wizualnych atrakcji rozgrywa się na ledowych ekranach, gdzie oglądamy m.in. wieżowce Oz i uwięzione zwierzęta. Artyści śpiewają świetnie, nie mam jednak stuprocentowego przekonania do pracy kompozytora. Poza głównymi hitami muzyka jest ledwie ilustracją lub wręcz mdłą papką, z której nawet orkiestra Jakuba Lubowicza cudu nie wyciśnie. Nie jestem przekonany co do wszystkich układów choreograficznych Agnieszki Brańskiej. Szaleństwa nie ma.