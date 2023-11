- Wiecie, co mnie wyprowadza z równowagi w Polsce? Mnie k...wa wyprowadza z równowagi język polski. Nie rozumiem po co mówić w tym j...nym języku, kiedy jest rosyjski. Nie rozumiem, serio. Nauczcie się rosyjskiego i rozmawiajcie w normalnym k..wa języku. Przecież jest imperium rosyjskie, wstąpcie do niego – mówi Kirył Tymoszenko (pseudonim „Bledny”) w opublikowanym w swoich mediach społecznościowych nagraniu. Słowa lidera ukraińskiego zespołu Poszłaja Molly (Wulgarna Molly) wywołały oburzenie zarówno ukraińskich, jak i polskich mediów, zwłaszcza, że zespół wkrótce miał zagrać w kilku polskich miastach.

Pochodzący z Charkowa Tymoszenko tłumaczy, że nie mówił tego poważnie, tylko „parodiował rosyjskiego imperialistę”. - Po prostu żartowałem. Pewnie to nie jest ironia dla każdego. Ironia nie była stosowna w tej sytuacji – tłumaczył się ukraiński piosenkarz w innym opublikowanym nagraniu, cytowanym przez ukraiński portal tsn.ua. - Jakie imperium rosyjskie? Przecież jestem Ukraińcem. Znacie moje stanowisko, możecie o tym poczytać w internecie. Nic nie ukrywam. Oczywiste jest to, że to był żart – stwierdził.

Zespół Poszłaja Molly powstał w 2016 roku w Charkowie, ale dużą popularność zdobył w Rosji. Po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku członkowie zespołu wyjechali z Rosji, koncertują w Europie. Kontrowersje wzbudza fakt, że zespół wciąż aktywnie współpracuje z rosyjskimi artystami. W ukraińskich mediach bywa przedstawiany w negatywnym świetle – kwestionowana jest jego ukraińska tożsamość i uczciwość w zbieraniu środków na Siły Zbrojne Ukrainy.

Koncerty Poszłaja Molly w Polsce odwołane

Po nagłośnieniu kontrowersyjnych wypowiedzi Tymoszenki organizator polskiej trasy zespołu zadecydował o jej odwołaniu. Wszystkie bilety należy zwracać bezpośrednio w miejscu, w którym dokonano ich zakupu.