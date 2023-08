Elton John trafił do szpitala. Muzyk "przewrócił się"

Choć pogłoski o zakończeniu kariery przez znakomitego muzyka krążyły od lat, tym razem decyzja była ostateczna. "Podjąłem ostateczną decyzję co do mojej przyszłości" - można było przeczytać na stronie internetowej piosenkarza. Widniał na niej również licznik, który odmierzał czas.

Po ponad pięciu dekadach koncertowania i sprzedaniu ponad 300 milionów płyt Elton John uznał, że skup się na życiu rodzinnym, choć muzyki do końca nie porzucił. Wraz ze swoim partnerem - mężem Davidem Furnishem – wokalista wychowuje dwóch adoptowanych synów, Zachary'ego i Elijaha.

Największy wpływ na decyzję piosenkarza miał pogarszający się stan zdrowia. Pierwsze pogłoski o zakończeniu kariery pojawiły się już w 2013 roku, gdy musiał przejść operację wycięcia wyrostka robaczkowego. W 2017 roku nabawił się ciężkiej infekcji bakteryjnej, która również nadszarpnęła jego zdrowie.

Elton John zadebiutował w 1962 roku. W ciągu ponad 60 lat działalności wydał kilkadziesiąt albumów studyjnych i wypromował dziesiątki hitów, w tym słynne „I’m Still Standing”, "Your Song", "Sacrifice" czy "Can You Feel the Love Tonight". Wokalista jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu oraz Tony Award.