Kukulska i Chopin, czyli najbardziej prestiżowe koncerty roku

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Koncerty. „Czułe struny" zabrzmią 29 i 30 kwietnia 2024 roku w ekskluzywnych lokalizacjach: Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie oraz sali NOSPR w Katowicach. Organizatorem obu występów jest agencja Prestige MJM. Bilety dostępne są na stronie www.biletserwis.pl. Sponsorem wydarzenia jest Miraculum - producent wód perfumowanych marki Chopin.

Natalia Kukulska znana jest przede wszystkim z muzyki popowej, ale jednocześnie wciąż poszukuje nowych rozwiązań i inspiruje się nieoczywistymi twórcami. I właśnie w wyniku takich muzycznych eksploracji wokalistka trafiła na Fryderyka Chopina, którego kompozycje dotąd kojarzone były z fortepianem oraz orkiestrą. A dlaczego nie stworzyć słów do znanej wszystkim muzyki i nazwać wypływających z niej emocji po swojemu? Tak też zrobiła artystka, która napisała połowę tekstów na album, a do przygotowania pozostałych zaprosiła cenione autorki i artystki: Melę Koteluk, Kayah, Gabę Kulkę, Natalię Grosiak (Mikromusic) i Bovską. Aranżacje powierzyła z kolei najlepszym dyrygentom i aranżerom w Polsce: Krzysztofowi Herdzinowi, Nikoli Kołodziejczykowi, Adamowi Sztabie, Pawłowi Tomaszewskiemu oraz Janowi Smoczyńskiemu. Gdy materiał był gotowy Natalia Kukulska zaprosiła do nagrań Sinfonię Varsovię oraz wspaniałych muzyków, m.in. Michała Dąbrówkę, Roberta Kubiszyna, Piotra Wrombla. W ten sposób w 2020 roku powstała zupełnie nietuzinkowa płyta „Czułe struny" ze znanymi kompozycjami Fryderyka Chopina w jakże innej, zaskakującej wersji wokalnej. Na wysoki poziom albumu złożył się także gościnny udział wybitnego pianisty, Janusza Olejniczaka, którego interpretacje utworów polskiego kompozytora docenia cały świat. W nagranie „Czułych strun" twórczo i wykonawczo zaangażowanych było blisko 100 osób. Cały projekt – odważny i niebanalny - okrzyknięty został największą artystyczną produkcją na rodzimym rynku fonograficznym i wydarzeniem bez precedensu na świecie. Podobnej płyty daleko by szukać.

Już na etapie przedsprzedaży wydawnictwo uplasowało się na podium najlepiej sprzedających się płyt we wszystkich kategoriach muzycznych bestsellerów Empiku oraz pojawiło się w czołówce Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Wszystko to razem zaowocowało osiągnięciem statusu Złotej, a następnie Platynowej Płyty.