Biletowane cztery dni Warszaw Summer Jazz Days zaczną się w czwartek 6 lipca.

- Idąc bardziej komercyjnym tropem zaprosiłem Ala Di Meolę, który wystąpi w kwartecie z polskim gitarzystą Adamem Palmą – mówi Adamiak.

Adam Palma, absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, od kilku lat mieszka i tworzy w Manchestrze, gdzie nagrał świetny album „Adam Palma Meets Chopin”. Improwizacjami na tematy Chopina zachwycił się Al Di Meola, uznał je za niezwykle oryginalne i nowoczesne, a efektem tej fascynacji było zaproszenie polskiego muzyka na wspólne koncerty.

- Świetny projekt przedstawi Marek Pospieszalski Oktet, a popularny kwintet Wojtka Mazolewskiego zagra muzykę z nowego albumu „Spirit To All”. Ten dzień festiwalu jest niespójny stylistycznie ponieważ nie udało mi się sfinalizować rozmów z artystami, o których myślałem wcześniej. Al Di Meola nie należy do moich faworytów, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo festiwal robi się dla publiczności. Al Di Meola to jest wielkie nazwisko przyciągające nie tylko jazzowych fanów.

London is calling

7 lipca obędzie się w Stodole „London Jazz Night”. To kontynuacja angielskich projektów, które Mariusz Adamiak prezentuje na swoim festiwalu od kilku lat.

- Mam spis artystów, których słucham na Spotify i jeśli mi się podobają, staram się ich zaprosić – zwierza się „Rzeczpospolitej”. - Z muzyką trzech zespołów, które zagrają w piątek, można się zapoznać w serwisach streamingowych. To jest powiew nowej muzyki jazzowej, którą niektórzy bardzo lubią, choć wiem, że są i jej przeciwnicy. Cieszę się, że udało się zaprosić ich na ten sam dzień, co nie było łatwe, bo muzycy tworzący londyńską scenę występują w różnych formacjach i mają gęste harmonogramy koncertów. Najbardziej podoba mi się to, co tworzy klawiaturzysta DoomCannon. Natomiast najbardziej znana jest w środowisku saksofonistka Chelsea Carmichael. Fajne jest to, że ci muzycy stale się spotykają, tworzą nowe formacje, występują w klubach i choć nie zawsze nagrywają płyty, to można trafić w sieci na ich pojedyncze nagrania. Szkoda, że nie mieszkamy w Londynie, bo codziennie moglibyśmy słuchać innego zespołu. To musi być miłe dla prawdziwych fanów jazzu.