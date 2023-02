Burt Bacharach urodził się w Kansas City w 1928 roku, a wychował w Nowym Jorku. Jako nastolatek zakradał się do klubów jazzowych, aby usłyszeć takich wykonawców jak Count Basie i Dizzy Gillespie, jednocześnie zanurzając się w twórczości kompozytorów takich jak Igor Strawiński i Maurice Ravel. Kształcił się w szkołach w Montrealu, Nowym Jorku i Kalifornii. Po okresie służby w armii amerykańskiej współpracował z takimi artystami jak zespół Ames Brothers, artystą Vikiem Damone i swoją pierwszą żoną Paulą Stewart.

Pracował także jako aranżer i dyrygent dla Marleny Dietrich podczas jej tournée po Europie na przełomie lat 50. i 60.

Przełom w pisaniu piosenek Bacharacha nastąpił w 1957 roku, kiedy to poznał autora tekstów Hala Davida. Utwory The Story of My Life i Magic Moments Perry'ego Como wskoczyły na pierwsze miejsca list przebojów.

Razem z Davidem stworzyli szereg popularnych utworów: I Say a Little Prayer, śpiewaną przez Arethę Franklin, What's New Pussycat? Toma Jonesa, The Look of Love Dusty Springfield, czy Make It Easy on Yourself zespołu The Walker Brothers.

Raindrops Keep Fallin' on My Head, wykonywany przez BJ Thomasa i opublikowany na potrzeby filmu Butch Cassidy i the Sundance Kid, zdobył w 1969 roku Grammy i Oscara.

Dionne Warwick stała się jedną z najdłużej i najowocniej współpracujących z Bacharachem. Ich wspólne przeboje to Walk on By, Do You Know the Way to San Jose?, Anyone Who Had a Heart, A House is Not a Home (późniejszy przebój Luthera Vandrossa) i jej własna, oryginalna wersja I Say a Little Prayer

W połowie lat 80-tych liczba jego przebojów spadła, ale nadal współpracował z Ronaldem Isleyem, Dr Dre i Sheryl Crow.