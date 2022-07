Adele po sukcesie płyty „30” miała od stycznia do kwietnia występować w Las Vegas. W krótkim czasie sprzedano 5 mln egz., w tym 80 proc. na CD i winylach, co daje większy zysk. Wynik zapewnił płycie tytuł największego fonograficznego bestselara 2021 r. Wykrycie covida u wielu muzyków w jej zespole pokrzyżowało jednak koncertowe plany na 2022 r.

Przyznała również, że program nie był jeszcze „wystarczająco dobry”, może więc pożarła ją trema?

Teraz, prócz 24 przełożonych koncertów, da dodatkowych 8 - w marcu.

„Słowa nie mogą wyjaśnić, jak bardzo jestem zachwycona, że w końcu mogę ogłosić te przełożone koncerty. Naprawdę byłam załamana, że musiałam je odwołać” – przyznała Adele. Na rynku wtórnym za podwójną kartę wstępu na najlepsze miejsca trzeba zapłacić do 40 tys. dolarów. Są też jednak najgorsze miejsca od tysiąca dolarów.

Po raz pierwszy od pięciu lat przed masową publicznością Adele wystąpiła na początku lipca na scenie w Hyde Park w rodzinnym Londynie. Nie ukrywała, że była tym powrotem przejęta.

Jestem z powrotem w domu. Wiele razy byłam na waszym miejscu podchmielona, śpiewając z innymi artystami Adele

Pojawiła się na scenie w czarnej, wyszywanej cekinami sukni z dekoltem w szpic, z włosami upiętymi w kok, a publiczność zaczęła skandować tekst jej przeboju „Hello”.

Po zaśpiewaniu kilku piosenek, powiedziała: „Jestem z powrotem w domu. Wiele razy byłam na waszym miejscu podchmielona, śpiewając z innymi artystami”.

Podczas dwugodzinnego show wykonała „Rumor Has It”, „One and Only”, „To Make You Feel My Love”, „Rolling In the Deep” i „Easy On Me”.

Rozmawiając ze swoimi fanami, pija herbatę, zauważając, że obecnie nie używa alkoholu.

Kilku szczęśliwych fanów miało szczęście złapać rzucone w tłum przez Adele koszulki.