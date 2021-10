Weiss został zapytany o to, co stoi za sukcesem miesięcznika "Teraz Rock" i jego nieprzerwanego, trzydziestoletniego ukazywania się na rynku.

- Nasze pismo nie zmieniło się za bardzo przez 30 lat i myślę, że na tym polega jego sukces. Formuła pisma została wymyślona na samym początku i się sprawdziła. Był krótki okres, w którym próbowaliśmy się szerzej zwrócić ku muzyce, nie tylko ku muzyce rockowej. Chyba nie był to dobry pomysł - po dwóch latach powróciliśmy do tego co obiecywaliśmy wcześniej. "Teraz Rock" jest adresowany do mniejszej grupy czytelników niż kiedyś, ale bardzo wiernych - podkreślił redaktor naczelny "Teraz Rocka".

Rock ciągle przemawia do ludzi swoją energią i prawdą Wiesław Weiss, dziennikarz, redaktor naczelny "Teraz Rock"

Dziennikarz odniósł się do szeroko komentowanych tendencji spadkowych, jeśli chodzi o zainteresowanie rockiem na świecie. Przekonywał również, że - mimo spadku popularności - zainteresowanie tą muzyką nadal jest i będzie bardzo silne, m.in. ze względu na wartości, które niesie ze sobą muzyka rockowa.

- Mówi się o kryzysie muzyki rockowej, a niektórzy twierdzą, że muzyka rockowa umarła, ale to nieprawda. Na pewno nie odgrywa już takiej roli na rynku, jak kiedyś. Ale chociażby wielki sukces włoskiego zespołu Måneskin na Eurowizji pokazuje, że rock ciągle przemawia do ludzi swoją energią i prawdą. Rock był zawsze tą muzyką, która jest odbiciem tego co dzieje się na świecie. Nie jest to - tak jak muzyka popowa - zbiór pewnych sloganów, schematów myślowych i klisz, które się powtarza w kółko. Jest to jednak (muzyka rockowa - red.) odpowiedź na to co dzieje się na świecie. Jest też próbą refleksji na ten temat - przekonywał.