Skąd taka nagła zmiana brzmienia? Zapatrzyłeś się na innych muzyków – Kasię Nosowską, Hey, Rojka, Podsiadłę, którzy zainteresowali się elektroniką?

Dwa lata temu nagrałem płytę z Pidżamą Porno, na której nie było grama elektroniki. Po tym przyszła ochota, żeby odwrócić wszystko. Praktycznie nie słucham teraz muzyki, ale wyjątkiem jest czas, kiedy jadę autem. Włączam wtedy lokalne studenckie radio w Poznaniu lub inne stacje, gdy jadę na koncerty. Łapię się wtedy na tym, że słyszę kolejnych młodych artystów, w pełni ukształtowanych, profesjonalnych, o których nic nie wiem. Opowiem anegdotę. W zeszłym roku graliśmy koncert w Szczecinie. Na afiszu była następująca kolejność: Sylwia Grzeszczak, my i Sannah. Spytałem siebie samego: kto to jest ta Sannah? Wpisałem ją do YouTube’a i widzę, że to wokalistka, której piosenki mają po 100 mln wyświetleń. Pomyślałem: zgadzam się na taką kolejność! Okazało się też, że Sannah to przemiła osoba i tworzy fajną muzykę.

A jak koledzy z zespołu zareagowali na zmianę?

Cywilizacja i religia wmawiają nam monogamiczność, ale historia ludzkości jest inna Krzysztof „Grabaż” Grabowski

Jak by to ująć? To było trochę przeze mnie wymuszone. Ale gramy ze sobą 20 lat. Przebyliśmy długą drogę, a każda z naszych płyt jest inna. Jak każdy zespół z dużym stażem dotarliśmy do punktu, który może trudno nazwać wypaleniem, ale trzeba mówić o trudności przeskoczenia samego siebie. Każdy z nas ma swoje ulubione patenty, a teraz musieliśmy spojrzeć na aranżację piosenek z innego punktu widzenia.

Wręczyłeś kolegom komputery i syntezatory?

Nie. To jest pierwsza płyta, której nie wyprodukowaliśmy sami. Produkcją zajął się Sławek Pietrzak.

Wasz i Kultu wydawca, szef SP Records.

Tak: przewrót pałacowy dokonał się, ale z pomocą wojsk zaciężnych. Sławek współpracował z Andrzejem Izdebskim i Danielem Maczurą. Warto dodać, że Sławek jest też muzykiem.

Teledyski „Niebotyczne wniebowstąpienie” i „Zachmurzony w tobie” pokazują miłość i jej zmierzch, a ty wystąpiłeś w roli głównej, jeżdżąc mercedesem i emablując partnerkę.

Wiosłuję też łodzią, jestem kompozytorem muzyki i autorem słów. Ale całość koncepcji, scenariusz i reżyseria to dzieło Sławka Pietrzaka. Jestem mu wdzięczny za scenariusze.

Grania playboya zwycięskiego, a potem przegranego.

Miłość, jak wszystko, ma swój kres. Wybucha, a potem gaśnie. O tym piszę.

O tym i o zdradach jest piosenka otwierająca album.

Piszę o wojnie płci, która trwa od zawsze. Cywilizacja i religia wmawiają nam monogamiczność, ale historia ludzkości jest inna – kręta i powikłana. Zdradza się ojczyznę, zdradza się kobietę.

Śpiewasz: kobiety też zdradzają.

Tak, i muszę to podkreślić, bo żyjemy w dobie absolutnego równouprawnienia. Obie strony zadają sobie ciosy solidarnie.

Temat „smarowania ukochaną osobą chleba” się skończył?

Nie za bardzo wierzę w otchłanie piekielne, za to piekło, jakie wytwarzają sobie ludzie, jest faktem niezaprzeczalnym Krzysztof „Grabaż” Grabowski

Był to czas miłości w jej szczycie, a teraz są piosenki o tym, jak się z tego szczytu schodzi, wręcz spada. To jest przypisane do losu człowieczego jak mycie zębów czy wyrzucanie śmieci. Z takiego myślenia wziął się zresztą tytuł płyty „Piekło”. Nie za bardzo wierzę w otchłanie piekielne, za to piekło, jakie wytwarzają sobie ludzie, jest faktem niezaprzeczalnym. Jesteśmy w tym najlepsi na świecie!

Teledysk dobitnie to pokazuje.

Skojarz to z „Nożem w wodzie”, gdzie bohaterami nie były mazurskie jeziora, tylko trójka osób na jachcie oraz łączące, a w zasadzie dzielące ich relacje. To mój ulubiony film Polańskiego o podróży na koniec lata. W życiu lato też się kończy. Przychodzi jesień. Nasi bohaterowie nie mogą na siebie patrzeć. Nic do siebie nie mówią przez cały czas.

Nie boisz się krytyki feministek za frazę „sucze triki”?

Jestem zdeklarowanym feministą. O tym jest „Stroiciel wiolonczel”, piosenka inspirowana Strajkiem Kobiet. Kiedy kobiety walczą o swoje „być albo nie być”, zawsze jestem po ich stronie. To, co zrobiła policja, jest największym skandalem. Jak można bić kobiety?

Trzeba być „średniowiecznym ludzikiem”, o którym śpiewasz w „Stroicielu wiolonczel”. Mocno komentujesz politykę. A jak skomentujesz brak zmiany?

Myślę, że duża część Polaków śni sen bardzo statycznego misia. Zaczyna się wiosna, ale jemu w gawrze jest dobrze, a tych, którzy obudzili się na czas i wiedzą, co się im nie podoba i dlaczego, jest z kolei za mało. Wiadomo, że zmiana będzie. Tylko kiedy i za jaką cenę?

Napisałeś też piosenkę ekologiczną. To teraz program obowiązkowy czy słowa płynące z serca?

To jest moja pierwsza piosenka ekologiczna.

Segregujesz grzecznie śmieci?

Tak. Oczywiście mój syn jest o wiele bardziej wyczulony na te kwestie, bo jest ode mnie dwadzieścia kilka lat młodszy. Kiedy miał osiem lat razem nakręciliśmy film o segregowaniu śmieci dla jego szkoły. Katastrofa ekologiczna bądź jej uniknięcie to są dla mojego syna i jego rówieśników kwestie realnie pojmowanej przyszłości. Wcześnie o tym zaczęliśmy rozmawiać. To, że Polacy zaczęli segregować śmieci, uważam za jedno z naszych większych osiągnięć cywilizacyjnych. Inne rzeczy mniej nam wychodzą. Skutki chowania głowy pod kołdrę widać na przykładzie kopalni Turów.