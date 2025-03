Niemiec z Wrocławia, romantyczny Anglik i kadysz na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim

29. Wielkanocny Festiwal Beethovenowski rozpocznie się 6 kwietnia dziełem wykonywanym z reguły przy szczególnych okazjach – IX symfonią Ludviga van Beethovena. Orkiestrę wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki, chór Polskiego Radia w Krakowie i kwartet zagranicznych solistów poprowadzi 84-letni Christoph Eschenbach. Dyrygent w szczególny sposób związany z Wrocławiem.

Christoph Eschenbach

Wrocław to jego rodzinne miasto. Urodził się tu w 1940 roku. Matka nie przeżyla jego porodu. Ojca antyfaszystę hitlerowcy wcielili do kolonii karnej. Zginął na wschodzie. Wnukiem zajęła się babka, zmarła w 1945 roku w obozie przejściowym. Chłopcem zaopiekowali dalecy krewni.

Z wojennych traum (mały Christoph przestał mówić) uleczyła go po kilku latach muzyka. I jej potem się poświęcił. Świat najpierw poznał go jako pianistę, dopiero później zaczął dyrygować. W ciągu trwającej kilkadziesiąt lat kariery kierował najlepszymi orkiestrami: w Zurychu, Hamburgu, Paryżu, Filadelfii, Huston czy Waszyngtonie, prowadził festiwale w Niemczech i USA.

To on dostrzegł talent 17-letniego Lang Langa i zaprosił go do udziału w koncercie z Chicago Symphony Orchestra. Od tego sensacyjnego debiutu zaczęła się wielka kariera chińskiego pianisty. Christoph Eschenbach był zaprzyjaźniony z Krzysztofem Pendereckim, którego utwory wykonywał.