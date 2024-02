Ukraińska dyrygentka nie chce artysty, który popiera Rosję

Od lutego 2022 roku Teodor Currentzis ani razu nie ustosunkował się jednak do agresji Rosji i wojny trwającej w Ukrainie. Muzycy, którzy zdecydowali się z nim nadal współpracować, twierdzą, że milczenie Currentzisa wynika z obawy, iż jego krytyka rosyjskiej polityki mogłaby zaszkodzić zespołowi Musica Aeterna i samym muzykom.

Teodor Currentzis stał się postacią kontrowersyjną, niektóre jego koncerty wywołują protesty lub wręcz są odwoływane. Ale niezmiennie każdego lata jest zapraszany na przykład na festiwal w Salzburgu, gdzie w tym roku wybiera się ze swoją Utopią.

Festiwal Wiener Festwochen chciał łączyć artystów

Organizatorzy Wiener Festwochen postanowili, że w tym roku punktem kulminacyjnym będą dwie muzyczne msze żałobne „traktujące o wojnie, antysemityzmie, a także o pojednaniu między narodami”. Oksana Lyniw z Kijowską Orkiestrą Symfoniczną miała zatem zaprezentować „Requiem Kadisz Babi Jar” ukraińskiego kompozytora Jewhena Stankowycza, natomiast Teodor Currentzis z SWR Symphonieorchester – orkiestrą radiową ze Stuttgartu, której głównym dyrygentem gościnnym jest od 2018 roku – planował wykonać „War Requiem” Benjamina Brittena. Brytyjski kompozytor napisał je w 1961 roku na konsekrację odbudowanej po zniszczeniach wojennych katedry w Coventry.

Po ogłoszeniu programu festiwalu Oksana Lyniw oświadczyła w wywiadzie, że nie może wziąć odpowiedzialność za prawie 150 muzyków, którzy przyjadą do Wiednia z ogarniętą wojną Ukrainy tylko po to, aby zagrać w sąsiedztwie Currentzisa. – Jego powiązania z Rosja i milczenie w sprawie agresji przeciw mojej ojczyźnie uniemożliwiają mi występowanie na tym samym wydarzeniu co on – dodała ukraińska dyrygentka.

Dyrektor Wiener Festwochen przyznaje się do porażki

Przez kilka tygodni dyrektor artystyczny Wiener Festwochen Milo Rau próbował porozumienia, tłumacząc, że ideą festiwalu jest szukanie porozumienia w muzyce między artystami z różnych krajów. Kiedy jednak otrzymał kilkadziesiąt innych wiadomości od artystów domagających się rezygnacji z występu Teodora Currentzisa, postanowił ustąpić. Odwołanie jego koncertu traktuje jednak jako swoją porażkę.