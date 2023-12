Krzysztof Urbański przyjechał, zadyrygował i podbił publiczność

Co łączy Antonina Dvořáka i Witolda Lutosławskiego

Nie zabrakło jej teraz, gdy muzycy Filharmonii Narodowej pod batutą Krzysztofa Urbańskiego zagrali Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego i IX Symfonię „Z Nowego Świata” Antonina Dvořáka. Oba tak lubiane przez publiczność utwory umożliwiają pokazanie palety barw brzmieniowych orkiestry i umiejętności dyrygenta w ogarnięciu żywiołu orkiestrowego. Przez Krzysztofa Urbańskiego zostały dobrane też w innym celu. Oba dzieła powstały w różnych epokach, ale i Dvořák, i Lutosławski sięgnęli do folkloru. Zrobili to nie po to, by cytować, powielać lub mniej lub bardziej udanie instrumentować, ale by w oryginalny sposób korzystać z melodycznych intonacji ludowych melodii, z rytmiki tańców i aby ludowość modyfikować i przetwarzać.

Koncert Witolda Lutosławskiego poprowadził z ogromną swobodą i z mniej dyscyplinując orkiestrę, jak interpretował ten utwór jego profesor i znawca twórczości tego kompozytora Antoni Wit. Krzysztof Urbański zadbał jednak o to, by odpowiednie proporcje zostały zachowane, poszczególne części Koncertu zróżnicowane, a całość jednak utrzymana w ryzach.

Pełnię możliwości orkiestry Krzysztof Urbański ukazał w IX Symfonii Dvořáka. Nie bał maksymalnego zróżnicowania dynamiki między częściami skrajnymi a spowolnionym niemal maksymalnie Largo z pięknym solem rożka angielskiego Joanny Monachowicz. W całości zaś nawet najmocniejsze forte nie było krzykliwe, instrumenty dęte nie zagłuszały smyczków, te zaś urzekały ładnym, miękkim brzmieniem. I jeśli nawet zdarzyło się parę potknięć intonacyjnych, można było odnieść wrażenie, że między orkiestrą a Krzysztofem Urbański rzeczywiście istnieje chemia.

Swoim bardzo plastycznym sposobem dyrygowania Krzysztof Urbański zagarnia wszystkich muzyków i ma ich cały czas pod kontrolą, ale potrafi wyzwolić w nich pozytywną energię. Tak właśnie pracują najlepsi przedstawiciele nowej generacji, dla których koncert jest wspólnym muzykowaniem mającym dawać radość z tworzenia i obcowania ze sztuką.

Nic zatem dziwnego, że publiczność szczelnie wypełniająca Filharmonię Narodową przyjęła ten koncert entuzjastycznie, z owacjami nie czekając nawet na wybrzmienie ostatniej nuty.