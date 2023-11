Zmienne twarze Karola Szymanowskiego

Przy ciągłych takich kłopotach nie potrafił – czego nie dostrzega Teresa Chylińska – zrezygnować ze stylu życia, do jakiego przywykł. Nawet wtedy, gdy był bez grosza i w Zakopanem udało mu się pożyczyć od znajomych na bilet do Warszawy, to okazało się, że w pociągu jechał w wagonie pierwszej klasy, a pożyczkodawcy w drugiej.

Z ciągłymi staraniami o pieniądze wiąże się też okres, gdy w Warszawie kierował Wyższą Szkołą Muzyczną przekształconą w Konserwatorium. Zapewniało mu to pewną stabilizację finansową.

Po trzech latach zrezygnował, co Teresa Chylińska przedstawia jako efekt spisku sił konserwatywnych – na czele z pisarzem Julianem Kadenem-Bandrowskim, który w polskiej kulturze miał ambicje zająć miejsce po Stefanie Żeromskim, tymczasem miano narodowego twórcy zostało już przyznane Szymanowskiemu. On zaś z pasją zabrał się do gruntownej reformy i unowocześnienia edukacji muzycznej.

Danuta Gwizdalanka postrzega to nieco inaczej. Szymanowski zawsze unikał systematycznych obowiązków, praca administracyjna bardzo mu więc ciążyła. Już po roku zaczął od niej stronić pod pretekstem wyjazdów zagranicznych czy zobowiązań twórczych. Bunt środowisk konserwatywnych przyspieszył tylko jego rezygnację.

Do takiego portretu należy dodać też nałogi: papierosy (zabójcze przy gruźlicy gardła, na którą zmarł) i alkohol, od którego kilkakrotnie starał się uwolnić. Ale nawet w ostatnich miesiącach życia, jak pisze Danuta Gwizdalanka, gdy alkohol zbytnio drażnił gardło, zabarwiał wodę odrobiną wina.

Można to skwitować zdaniem: Taki był Karol. Używa go ciągle Teresa Chylińska w swojej skądinąd wartko napisanej książce, pointując kolejne szlachetne cechy i uczynki Karola Szymanowskiego.