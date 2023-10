Konkurs Chopinowski: Niespodziewany przyjazd Marthy Argerich

To było wykonanie przepełnione młodzieńczą energią. Martha Argerich gra niesłychanie pewnie, a jednocześnie delikatnie, a każdy pojedynczy dźwięk ma znaczenie. Gdy po subtelnym Largo nastąpiło wykonane w szalonym tempie finałowe Rondo, Martha Argerich doprawiła je uśmiechem. To była niemal swingująca zabawa wielkiej pianistki.

Po wybrzmieniu ostatniej nuty Martha Argerich z reguły chce jak najszybciej zniknąć, ale polska publiczność, dla której tzw. standing ovation stała się właściwie codziennym zwyczajem, oczywiście zerwała się z miejsc. Tym razem jednak całkowicie zasłużenie, także i z powodu znakomitego partnerstwa {oh!} Orkiestry i Václava Luksa.

Tomasz Ritter i Bruce Liu na inaugurację

Cały zresztą wieczór inauguracyjny był bardzo udany. Zwycięzca poprzedniej edycji tego konkursu, Tomasz Ritter pokazał, że jest artystą z charakterem i wrażliwością. Na znacznie cichszym fortepianie Grafa (a właściwie jego współczesnej kopii) zagrał błyskotliwie III Koncert Beethovena W dużej filharmonicznej sali ten delikatny instrument był bardzo dobrze słyszalny, a Tomasz Ritter cyzelował każdy dźwięk.

Był też Bruce Liu. Zwycięzca ostatniego „dużego” Konkursu Chopinowskiego cieszy się w Polsce popularnością chyba nie mniejszą niż Martha Argerich. Tym razem przypadło mu w udziale niezbyt wdzięczne zadanie – solowa partia w Fantazji na fortepian, chór i orkiestrę Beethovena. Jest ona dowodem, że nawet geniusze nie zawsze tworzą arcydzieła, ale Bruce Liu postarał się, by to dzieło Beethovena nabrało blasku. Gorzej wypadł bardzo dobry skądinąd Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej (zwłaszcza jego soprany). Niezawodna natomiast przez cały wieczór była {oh!} Orkiestra.

Program uzupełniła kompozycja „Bridging Realms” na fortepian historyczny solo napisana przez Japończyka Dai Fujikurę specjalnie na warszawski konkurs. Zagrał ją Naruhiko Kawaguchi. To utwór z kategorii ciekawostek muzycznych, ale Dai Kujikura w ciekawy sposób połączył brzmienie historycznego fortepianu z odniesieniami do tradycyjnej muzyki Dalekiego Wschodu i instrumentu zwanego gamelanem.