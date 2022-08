O dostępie do informacji niejawnych musi decydować sędzia

Decyzja o zdjęciu klauzuli musi należeć do sądu, nie do zainteresowanego w sprawie organu – mówi prof. Maciej Gutowski. To sąd orzeka o zgodności z prawem działań danej służby i nie może być zakładnikiem jej decyzji o odtajnieniu dokumentów.