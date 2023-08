Czytaj więcej Balet Nieśmiertelny Igor Strawiński, nieśmiertelna Pina Bausch „Strawiński” – najnowsza premiera Niemieckiego Baletu Państwowego w choreografii Marco Goecke i legendarnej Piny Bausch to niezwykłe wydarzenie.

Joanna Mallwitz i inne artystki

Po raz pierwszy na festiwalu zaprezentują się dwie młode ale sławne już dyrygentki: nowa dyrektorka muzyczna Konzerthaus Berlin - 37-letnia Joana Mallwitz oraz jej równolatka, prowadząca od siedmiu lat orkiestrę City of Birmingham Symphony Orchestra, Litwinka - Mirga Grazynite-Tyla (w Berlinie poprowadzi Monachijskich Filharmoników) .

Wyjątkowo liczny jest w tym roku na festiwalu udział kobiet, z czego berliński festiwal dotychczas nie słynął. Dzięki zaproszonym orkiestrom w Berlinie będzie można poznać m.in. utwory kompozytorek Betty Oliveiro (Israel Philharmonic Orchestra), Julia Adolphe (Boston Symphony Orchestra) czy Elizabeth Ogonek (Ensemble Moderne).

Dwie berlińskie orkiestry przedstawią kompozycje mieszkającej w Berlinie Koreanki- Unsuk Chin, a The Improvising Symphony Orchestra - koncert „symphony of change“ , w którym znajdą się m.in. i na nowo opracowane kompozycje Hildegard von Bingen czy Clary Schumann.

Przygotowane wspólnie z Berlińskimi Filharmonikami to „święto muzyki“ potrwa do 18 września i obejmie 28 koncertów. Większość z nich odbędzie się w Filharmonii Berlińskiej, której siedziba zaprojektowana przez Hansa Scharouna urzekająca do dziś pięknem i akustyką, obchodzi w październiku swoje 60- lecie.

W programie tegorocznego Musikfest Berlin nie ma polskich kompozytorów i wykonawców.